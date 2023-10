La începutul lunii iunie, Joan Laporta a făcut un gest simbolic pe celebra arenă, când a fost desprinsă o bucată din gazon, apoi a început demolarea efectivă a anumitor părți din stadion.

Catalanii au publicat pe rețelele de socializare un clip cu macheta viitorului stadion și felul în care va arăta, proiectul fiind unul grandios.

Lucrările de demolare sunt în curs de desfășurare, iar în această perioadă o mare parte a arenei este deja la pământ, întreaga operațiune urmând să dureze aproximativ doi ani.

Noul stadion ar urma să aibă 105.000 locuri față de cele 99.000 câte erau până acum, iar investiția va fi de un miliard de euro.

Pe perioada modernizării, FC Barcelona va evolua pe Stadionul Olimpic din oraș, urmând ca în sezonul 2024-2025 pe Camp Nou să poate fi prezenți 50% dintre spectatori, iar un sezon mai târziu, proiectul să fie finalizat.

The new ???????????????????????????? ???????????????? ???????????? is going to be insane ???? pic.twitter.com/xnkmoL23JK