ACUM are loc conferința lui Laporta: "Contractul ar fi afectat clubul în următorii 50 de ani"

FC Barcelona a anunțat că Leo Messi va pleca de la echipă.

În aceste momente, Laporta susține o conferință de presă în care vorbește despre despărțirea de Messi.

"Motivele pentru care nu am putut ajunge la un acord este faptul că au existat motive obiective foarte clare: situația economică a clubului nu îți permitea să faci o investiție atât de mare...Eram dispuși să o facem, însă am fost atenți. Nu avem limită salarială, am depașit-o. Managementul slab al conducerii anterioare a depășit limita și nu am avut timp să schimbăm situația.

Există o serie de contracte care, dacă se rezolvă unilateral tot reprezintă un risc. Să îl semnăm pe Leo însemna să acceptăm un acord din care Barca pierdea, pe termen lung. Puneam în pericol, pentru jumătate de secol, drepturile audiovizuale ale Barcei, nu puteam face asta.

Leo voia să rămână la Barca, lucru pe care l-am dorit și noi. Vreau să le mulțumesc părților care au negociat, care au încercat să facă compatibile diferite aspecte care afectau ambele părți.

Cel mai bun jucător din lume are alte oferte și a sosit momentul în care trebuie să se ridice, să lase emoțiile afară. În La Liga trebuie să respectăm normele, deși cred că ar trebui să fie mai flexibile. Leo merită totul, este un bărbat care și-a demonstrat aprecierea pentru Barcelona și dorința de a rămâne.

Sunt trist, însă sunt convins că am făcut ce e mai bine pentru Barcelona. Lionel Messi lasă o moștenire excelentă. Este jucătorul cu cel mai mare succes din istoria clubului, a fost punctul de referință unei ere spelndide, cea mai bună din istoria Barcelonei. Avem o mulțumire eternă pentru el.

Nu vreau să generez speranțe false. Știm că jucătorul are și alte oferte. Există un timp limit pentru noi, din moment ce campionatul începe curând, dar și pentru el, pentru a evalua ce alte opțiuni are", a spus Laporta.

Cifrele lui Messi, la Barcelona

Din cauza problemelor financiare, echipa nu este capabilă să îi achite salariul lui Messi, astfel că cele două entități sunt nevoite să se despartă, după 21 de ani de colaborare. Messi a adunat 35 de trofee la Barcelona.

Contractul starului argentinian a expirat pe 30 iunie, iar de atunci cele două părți au purtat discuții în încercarea de a ajunge la un numitor comun în privința noului contract.

Se pare că după o lună de negocieri, starul argentinian a ajuns la concluzi că viitoul său nu mai este alături de Barcelona, iar negocierile s-au oprit, clubul anunțând astăzi, în mod oficial despărțirea de Messi.

Messi a semnat cu Barcelona, la 13 ani, pe un șervețel, iar la doar 16 ani avea să debuteze în prima echipă a catalanilor, când pe banca acestora se afla Frank Rijkaard.

Starul argentinian a câștigat primul trofeu alături de gruparea catalană în sezonul 2004/2005, când a cucerit titlul în La Liga. Au urmat alte nouă titluri cucerite de Barcelona în campionatul Spaniei în era Messi.

La nivel național, Barcelona a mai câștigat de șapte ori Cupa Spaniei și de opt ori Supercupa Spaniei. Pe plan internațional, Barcelona a triumfat alături de Messi de patru ori în Liga Campionilor și a câștigat de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor. Mai mult, catalanii au câștigat și trei Supercupe ale Europei.