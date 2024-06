Xavi a fost întrebat direct: ”Ai un mesaj pentru Laporta?”

Joan Laporta, președintele celor de la Barcelona, l-a anunțat pe Xavi că nu va mai fi antrenorul echipei din sezonul următor, iar în locul acestuia a fost deja ”instalat” germanul Hansi Flick.

Recent, Xavi a jucat un meci demonstrativ alături de colegii cu care a câștigat Cupa Mondială U20 în 1999 cu naționala Spaniei, iar la finalul partidei a fost ”luat la întrebări” de un reporter al publicației catalane Sport.es.

”Pentru președintele Laporta ai sau nu un mesaj?”, a fost întrebarea adresată de reporter, la care Xavi a răspuns scurt: ”Nu, mulțumesc”.

????️ “75 good minutes huh”

????️ Xavi: “Yes, I need recovery”

????️ “Happy with the affection of so many people?”

????️ Xavi: “Yes, very good, thank you”

????️ “And for President Laporta, is there a message or no message?”

????️ Xavi: “No, thanks"@DBR8 #FCB ????????pic.twitter.com/N3xozupVTe