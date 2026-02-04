Lookman, Mendoza și Vargas, singurele transferuri pentru Atletico

În ultima zi a perioadei de mercato, Atletico Madrid i-a transferat pe Ademola Lookman (28 de ani / Atalanta / 35 milioane de euro) și Rodrigo Mendoza (20 de ani / Elche / 16 milioane de euro). Atacantul nigerian a semnat un contract pe patru ani cu Atletico, în timp ce mijlocașul central, care este considerat unul dintre cei mai promițători jucători din campionatul spaniol și este alintat "Noul Pedri", va avea o înțelegere valabilă până în iulie 2031. Zilele trecute, "Atleti" îl mai adusese pe Obed Vargas (20 de ani / Seattle Sounders FC / 3 milioane de euro), care va juca pe Metropolitano până în iulie 2030.



De asemenea, recent madrilenii s-au despărțit de Conor Gallagher (Tottenham / 40 milioane euro), Giacomo Raspadori (Atalanta / 22 milioane euro), Rodrigo de Paul (Inter Miami / 15 milioane euro), Javi Galan (Osasuna / 500.000 euro) și Carlos Martin (Rayo Vallecano / împrumutat).



Lotul actual al lui Atletico Madrid:

Jan Oblak, Juan Musso, Mario de Luis (portari), David Hancko, Robin Le Normand, Marc Pubill, Jose Maria Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Nahuel Molina (fundași), Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Koke (mijlocași), Alex Baena, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julian Alvarez, Alexander Sorloth (atacanți și extreme)



Foto - Getty Images, Atletico de Madrid (FB)

