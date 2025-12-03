Diego Simeone (55 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid, consideră că Raphinha (28 de ani), starul de la FC Barcelona, ar fi trebuit să fie desemnat ”Balonul de Aur 2025” în locul lui Ousmane Dembele.



Cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul brazilian se află din 2022 la gruparea catalană, unde mai are contract până la finalul stagiunii 2027/28.



Diego Simeone taie în carne vie: ”Nu înțeleg de ce nu el a câștigat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. Îl iubesc!”



”Cholo” Simeone l-a descris pe Raphinha drept un fotbalist incredibil care poate evolua pe fiecare poziție din compartimentul ofensiv, dar și din cel median.



”Nu înțeleg cum Raphinha nu a câștigat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. Poate să joace oriunde. Ca extremă, ca mijlocaș, ca atacant, chiar și ca fundaș de bandă!



Poate să marcheze, creează oportunități, face pressing și aleargă. Îl iubesc pe Raphinha”, a spus Diego Simeone, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.



De când a semnat cu catalanii, Raphinha a bifat 155 de apariții în toate competițiile pentru FC Barcelona, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 58 de ori și, pe deasupra, a oferit și 54 de pase decisive.

