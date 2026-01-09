Federico Valverde a deschis scorul după doar două minute, iar Rodrygo a dublat avantajul echipei lui Xabi Alonso în minutul 55. Trei minute mai târziu, Sorloth a redus din diferență, însă Atletico Madrid nu a reușit să întoarcă rezultatul, așa că Real Madrid s-a calificat în finala Supercupei, unde o va înfrunta pe Barcelona.

Vinicius, conflict cu Diego Simeone

Tensiunile nu au lipsit de la meciul disputat între cele două mari cluburi din capitala Spaniei.

Pe final de meci, cei de la Atletico Madrid au solicitat un penalty, după ce au acuzat un henț comis de Antonio Rudiger, care ar fi deviat cu mâna un șut al lui Julian Alvarez. În acel moment, toți cei aflați pe banca lui Atletico, în frunte cu Diego Simene, s-au ridicat și i-au cerut arbitrului să dicteze lovitură de la 11 metri.

Acest lucru a provocat o reacție din partea starului brazilian de la Real Madrid, Vinicius Junior, care i-a transmis lui Simeone: ”Stai liniștit, o să vă dea penalty acum!”, moment în care antrenorul lui Atletico a răbufnit și i-a strigat în repetate rânduri lui Vinicius: ”Ține minte, Florentino o să te dea afară!”, lucru care l-a deranjat teribil pe brazilian, dar și pe Xabi Alonso, care a criticat comportamentul lui Simeone.

La finalul meciului, Vinicius l-a așteptat pe Diego Simeone pentru a discuta cu acesta, dar antrenorul lui Atletico Madrid l-a evitat pe brazilian.

După meci, Xabi Alonso l-a criticat pe antrenorul celor de la Atletico Madrid: ”Am auzit ce i-a spus Simeone lui Vini și nu mi-a plăcut. Nu poți vorbi așa, unele lucruri depășesc limita”.

