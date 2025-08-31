Ademola Lookman (27 de ani) era aproape de Inter Milano, însă mutarea a căzut după negocieri prelungite.



Nigerianul de la Atalanta Bergamo, evaluat la 60 de milioane de euro de Transfermarkt, este acum ținta lui Bayern Munchen, care încearcă să-l ia în ultimele ore ale perioadei de mercato.



Bavarezii pun banii pe masă pentru Ademola Lookman



Lookman, cu 20 de goluri marcate în 40 de partide sezonul trecut, a forțat plecarea la Inter, dar Atalanta nu a acceptat condițiile propuse.



Jucătorul, dorit insistent de „nerazzurri” și văzut ca o piesă importantă în proiectul lui Cristi Chivu, părea blocat în Bergamo. Totuși, în ultimele ore, Bayern a intrat pe fir.



Potrivit The Athletic, bavarezii au trimis deja o ofertă de împrumut cu sumă consistentă și opțiune de cumpărare.

Formația de pe Allianz Arena vrea o alternativă pentru Harry Kane și îl consideră pe Lookman un jucător capabil să ofere imediat un plus în ofensivă.



Înainte de pista Lookman, Bayern s-a lovit de alte două transferuri ratate. Nemții l-au dorit pe Nick Woltemade, dar atacantul a semnat cu Newcastle, iar Nicolas Jackson a fost blocat de Chelsea, după ce chiar efectuase vizita medicală la Munchen.

