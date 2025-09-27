Trupa pregătită de Diego Simeone a gestionat perfect duelul de pe teren propriu. Soarta meciului a fost decisă după pauză, când Julian Alvarez a ieșit la rampă.



Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. Primul eșec pentru Xabi Alonso în La Liga



A fost un meci nebun pe Wanda Metropolitano. Atletico a deschis scorul încă din minutul 14, prin fundașul Robin Le Normand.



Real Madrid a revenit pe tabelă până la pauză. Kylian Mbappe a egalat în minutul 25, iar Arda Guler a înscris pentru 2-1, în minutul 36.



La pauză s-a intrat la egalitate, după ce Alexander Sorloth a punctat în prelungirile primei reprize. După pauză, Atletico s-a dezlănțuit. Julian Alvarez a fost decisiv în două faze fixe, iar Atletico a câștigat derby-ul.



Starul argentinian a înscris în minutul 50, dintr-o lovitură de la 11 metri. Mai apoi, în minutul 64, Alvarez a transformat superb o lovitură liberă de la marginea careului. Mingea s-a dus în plasa laterală, iar Atletico s-a desprins la 4-2.



S-a terminat 5-2 pentru Atletico, după ce Antoine Griezmann a închis tabela în prelungiri. Francezul a finalizat cu sânge rece un contraatac perfect al gazdelor. Astfel, antrenorul Xabi Alonso a suferit primul său eșec în campionat.



Situația din clasament



În mandatul lui Xabi Alonso, Real Madrid avea victorii pe linie în La Liga până în acest moment. "Galacticii" rămân pentru moment pe locul 1, cu 18 puncte, dar FC Barcelona poate prelua șefia la finalul rundei. Catalanii primesc vizita celor de la Real Sociedad în actuala rundă.



Atletico Madrid urcă pe locul 4 după acest succes, cu 12 puncte. Pe podium se mai află Villarreal, cu 13 puncte. În runda următoare, Real va primi vizita celor de la Villarreal.

