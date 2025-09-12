Vlahovic are un salariu imens la Juventus

În ultimele luni, de atacantul sârb au fost interesate Arsenal, Chelsea, Liverpool, Nottingham Forest și Manchester United, dar acesta a intrat în ultimul an de contract, iar aceste echipe, plus Napoli și Inter Milano, vor să-l trasfere gratis, vara viitoare.

Vlahovic a mai jucat la Partizan Belgrad (2016-2018) și Fiorentina (2018-2022), iar Juventus l-a cumpărat pentru 83.5 milioane de euro, în ianuarie 2022. Conducerea "Bătrânei Doamne" dorește să scape cât mai curând de acesta, pentru că are un salariu de 22.5 milioane de euro pe sezon.

Lookman și Zirkzee, pentru înlocuirea lui Vlahovic

Torinezii îi mai au în lot pe atacanții Jonathan David (25 de ani / adus gratis de la Lille), Lois Openda (25 de ani / împrumutat de la RB Leipzig pentru 3 milioane de euro + opțiune de cumpărare de 40 de milioane de euro) și Arkadiusz Milik (31 de ani), dar ultimul este accidentat.

Directorul Damien Comolli ar fi deschis negocieri pentru transferul atacanților Ademola Lookman (Atalanta / 27 de ani) și Joshua Zirkzee (Manchester United / 24 de ani), după ce i-a pierdut pe Rasmus Hojlund (împrumutat de Manchester United la Napoli) și Randal Kolo Muani (împrumutat de PSG la Tottenham).

