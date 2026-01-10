Real Madrid a trecut de rivala din oraș, Atletico, și și-a asigurat prezența în ultimul act, unde va da piept cu Barcelona într-un nou episod „El Clasico” ce se anunță incendiar. Totuși, succesul echipei de pe Santiago Bernabeu a fost umbrit de momentele tensionate de la marginea terenului, protagoniști fiind starul brazilian Vinicius și Diego Simeone, antrenorul lui Atletico.



Presa spaniolă a dezvăluit că Diego Simeone i-ar fi aruncat o replică acidă lui Vinicius în timpul jocului: „Florentino Perez te va da afară, ține minte cuvintele mele!”.



Fair-play-ul, uitat acasă



Xabi Alonso nu a trecut cu vederea incidentul. Tehnicianul a ținut să critice atitudinea lui Simeone. Alonso a subliniat că există limite care nu ar trebui depășite, indiferent de miza jocului.



„Nu mi-a plăcut momentul. Cholo i-a zis ceva, iar aceste lucruri contravin spiritului pe care trebuie să-l ai față de colegi și adversari. Nu-mi place când jucătorilor li se vorbește în acest mod. Nu totul este acceptabil pe terenul de fotbal”, a spus antrenorul lui Real Madrid.



Real Madrid se pregătește acum pentru duelul decisiv cu Barcelona, programat duminică (11 ianuarie), de la ora 21:00, având șansa de a ridica primul trofeu al anului 2026.

