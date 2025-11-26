Cristi Chivu (45 de ani) se poate mândri, în momentul de față, cu un procentaj excelent al victoriilor, în calitate de antrenor al Interului. Concret, românul a câștigat 70% din partidele disputate de la numirea sa în funcție, în vară.

Și, totuși, există și o problemă de care Chivu e dornic să scape: pierderea meciurilor împotriva unor echipe cu adevărat puternice. Din septembrie până acum au fost, pe rând, înfrângerile cu Juventus (3-4), Napoli (1-3) și AC Milan (0-1).

În acest context, partida din această seară cu Atletico Madrid (ora 22:00), în deplasare, poate pune capăt acestui șir de rezultate nefavorabile în fața unor forțe fotbalistice.

