Echipa madrilenă și-a dorit întăriri în zona ofensivă în această iarnă și a rezolvat transferul unui jucător pe care Cristi Chivu l-a dorit cu ardoare în vară.



Ademola Lookman, noul jucător de la Atletico Madrid



Atletico Madrid a anunțat oficial aducerea lui Ademola Lookman, iar suma de transfer este de 35 de milioane de euro.

Fotbalistul a fost dorit de Cristi Chivu în vara din 2025, dar atunci „nerazzurrii” nu s-au înțeles cu Atalanta pentru un transfer.

Jucătorul și-a dorit să plece de la Atalanta și a părăsit chiar și Serie A în cele din urmă.