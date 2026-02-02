OFICIAL Bombă în La Liga! Lovitură de 35.000.000 de euro pe neașteptate: Chivu l-a vrut cu disperare

Bombă în La Liga! Lovitură de 35.000.000 de euro pe neașteptate: Chivu l-a vrut cu disperare La Liga
Atletico Madrid a dat lovitura și a adus un star din Serie A.

Ademola Lookmanla ligacristi chivuAtletico MadridInterSerie AAtalanta
Echipa madrilenă și-a dorit întăriri în zona ofensivă în această iarnă și a rezolvat transferul unui jucător pe care Cristi Chivu l-a dorit cu ardoare în vară.

Ademola Lookman, noul jucător de la Atletico Madrid

Atletico Madrid a anunțat oficial aducerea lui Ademola Lookman, iar suma de transfer este de 35 de milioane de euro. 

Fotbalistul a fost dorit de Cristi Chivu în vara din 2025, dar atunci „nerazzurrii” nu s-au înțeles cu Atalanta pentru un transfer.

Jucătorul și-a dorit să plece de la Atalanta și a părăsit chiar și Serie A în cele din urmă.

Atacantul nigerian are doar trei reușite și două pase decisive pentru Atalanta în acest sezon, dar de-a lungul șederii sale la echipa italiană a adunat 55 de goluri și 27 assist-uri în 137 de partide.

Ademola Lookman este cotat la 35 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

