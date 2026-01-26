Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Julian Alvarez

Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Julian Alvarez
Julian Alvarez (25 de ani) a ajuns la Atletico Madrid în vara anului 2024, de la Manchester City, dar poate pleca pentru o sumă fabuloasă.

Julian AlvarezAtletico MadridArsenalBayern Munchen
Atacantul argentinian a fost transferat de Diego Simeone pentru 75 de milioane de euro de la Manchester City, unde nu primea suficiente minute de joc, având în vedere că juca pe același post cu Erling Haaland. 

După doi ani în La Liga, sud-americanul se poate întoarce în Premier League. Dorit de Bayern Munchen, se pare că Arsenal a intrat ”pe fir”, iar Atletico Madrid i-a fixat deja prețul.

Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Julian Alvarez

Este gata să renunțe la campion mondial pentru 80 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 92 de milioane de euro, scrie Football Insider. Nu ar reprezenta o problemă pentr ”tunari”, având în vedere că aceștia au mai transferat, cel puțin în ultimii ani, pe sume impresionante.

Cel mai scump transfer din istoria clubului rămâne Declan Rice, transferat de la West Ham la începutul sezonului 2023-2024 pentru 116,6 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În 85 de apariții pentru Atletico Madrid, Julian Alvarez a bifat cifre impresionante. 40 de goluri și 13 pase decisive a reușit sub comanda lui Diego Simeone.

Atletico Madrid e pe locul trei în La Liga

Cu 44 de puncte, echipa pregătită de Diego Simeone se luptă pentru locurile fruntașe din campionatul spaniol, chiar dacă diferența față de liderul Barcelona este de opt puncte.

În următoarea etapă, Atletico va întâlni Levante, în deplasare.

