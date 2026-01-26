Atacantul argentinian a fost transferat de Diego Simeone pentru 75 de milioane de euro de la Manchester City, unde nu primea suficiente minute de joc, având în vedere că juca pe același post cu Erling Haaland.



După doi ani în La Liga, sud-americanul se poate întoarce în Premier League. Dorit de Bayern Munchen, se pare că Arsenal a intrat ”pe fir”, iar Atletico Madrid i-a fixat deja prețul.



Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Julian Alvarez



Este gata să renunțe la campion mondial pentru 80 de milioane de lire sterline, adică echivalentul a 92 de milioane de euro, scrie Football Insider. Nu ar reprezenta o problemă pentr ”tunari”, având în vedere că aceștia au mai transferat, cel puțin în ultimii ani, pe sume impresionante.



Cel mai scump transfer din istoria clubului rămâne Declan Rice, transferat de la West Ham la începutul sezonului 2023-2024 pentru 116,6 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

