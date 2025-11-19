Juventus și-a trimis scouterii în România! Tânărul urmărit în meciul naționalei U21

„Tricolorii mici” au rămas pe locul patru în grupa pentru EURO 2027, după un joc în care valoarea ibericilor s-a văzut din primele minute.
În tribune s-au aflat ochi importanți din fotbalul mare. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că Juventus și-a trimis un scouter la Sibiu, iar ținta nu a fost vreun român, ci mijlocașul spaniol Rodrigo Mendoza, fotbalist de 19 ani al lui Elche.
„Un scouter al lui Juventus a fost aseară pe Municipalul din Sibiu pentru a-l monitoriza pe Rodrigo Mendoza”, a transmis Schira pe X.
Mendoza este deja considerat unul dintre cei mai promițători tineri din La Liga. În acest sezon a adunat nouă meciuri și un gol în La Liga, plus o apariție în Copa del Rey, unde a marcat din nou. Elche se află pe locul 11, cu 15 puncte după 12 etape.
România U21 - Spania U21 0-2
Ibericii au dominat autoritar începutul de meci și au deschis scorul în minutul 17, prin Gonzalo, atacantul lui Real Madrid, lăsat liber în careu. Fresneda a majorat diferența imediat după pauză, iar România nu a mai avut resurse să revină.
„Tricolorii” au avut totuși două ocazii notabile înainte de pauză: Burnete a trimis peste din poziție centrală, iar Atanas Trică a fost blocat de Mendoza, chiar jucătorul urmărit de Juventus.
După acest rezultat, trupa lui Costin Curelea rămâne cu șapte puncte, în spatele Finlandei (10) și Kosovo (8). Spania e lider detașat, cu 15 puncte din 15 posibile.