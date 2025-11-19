Juventus și-a trimis scouterii în România! Tânărul urmărit în meciul naționalei U21

„Tricolorii mici” au rămas pe locul patru în grupa pentru EURO 2027, după un joc în care valoarea ibericilor s-a văzut din primele minute.

În tribune s-au aflat ochi importanți din fotbalul mare. Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că Juventus și-a trimis un scouter la Sibiu, iar ținta nu a fost vreun român, ci mijlocașul spaniol Rodrigo Mendoza, fotbalist de 19 ani al lui Elche.

„Un scouter al lui Juventus a fost aseară pe Municipalul din Sibiu pentru a-l monitoriza pe Rodrigo Mendoza”, a transmis Schira pe X.

