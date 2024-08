"Here we go!" Julian Alvarez s-a transferat la Atletico Madrid pentru 95.000.000 euro!

Fostul atacant al celor de la Manchester City 'și-a luat bilet de avion' cu destinația La Liga! Argentinianul a plecat la Atletico Madrid, echipa pregătită de Diego Simeone.

Pentru a-i convinge pe cei de la Manchester City să renunțe la startul sud-american, Atletico Madrid a plătit o sumă de proporții: nu mai puțin de 95 de milioane de euro, compuși din 75 milioane sumă de transfer efectivă + 20 milioane în bonusuri.

"Cetățenii" au acceptat oferta venită din partea echipei de pe "Wanda Metropolitano" și Julian Alvarez a trecut vizita medicală cu brio, anunță Fabrizio Romano.

Din informațiile oferite de expertul în transferuri, Alvarez se află chiar în momentul scrierii acestui articol pe stadionul madrilenilor pentru o ședință foto în echipamentul echipei.

????⚪️✍???? Julián Álvarez is signing his contract at Atlético Madrid right now!

Medical completed and deal not to be affected by Omorodion-issues. pic.twitter.com/XVsMV1Apjb