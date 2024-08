Argentinianul va pleca de la campioana din Premier League cu destinația La Liga, acolo unde va semna cu Atletico Madrid, echipa pregătită de Diego Simeone, anunță argentinienii de la Ole.

Pentru a-i convinge pe cei de la Manchester City să renunțe la startul sud-american, Atletico Madrid va plăti o sumă impresionantă: nu mai puțin de 80 de milioane de euro.

Englezii au acceptat oferta venită din partea echipei de pe Wanda Metropolitano, astfel că transferul pare să fi intrat în linie dreaptă.

Julian Alvarez a fost și în sezonul precedent unul dintre cei mai eficienți jucători ai celor de la Manchester City. A evoluat în 54 de partide, reușind să înscrie de 19 ori și să ofere alte 13 pase decisive.

???? Julián Álvarez will become a new Atlético Madrid player! A fee of €80m has reportedly been agreed with Manchester City.

