Jose Mourinho vrea să încheie perioada de secetă de la Real Madrid, iar Florentino Perez vrea să îi aducă toți jucătorii pe care îi dorește.

Până acum, madrilenii au rezolvat mutările lui Marc Cuccurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries și Bernardo Silva.

Real Madrid vrea un jucător de 140 de milioane de euro din Premier League

Real Madrid vrea să își întărească mijlocul, după ce și-a betonat serios apărarea.

Jose Mourinho a pus ochii pe Enzo Fernandez, mijlocașul lui Chelsea care a cochetat în ultimul timp cu ideea un transfer la Real Marid.

Conform publicației talkSPORT, Chelsea este dispusă să îl vândă pe mijlocașul argentinian pentru 140 de milioane de euro, iar Enzo Fernandez este încântat de ideea de a merge la Real Madrid.

15 goluri, șapte assist-uri și 54 de meciuri sunt statisticile mijlocașului de 25 de ani în tricoul lui Chelsea, în stagiunea 2025/2026.

Enzo Fernandez este cotat la 90 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

Marc Cucurella, declarații în premieră despre transferul la Real Madrid

Crescut în academia Barcelonei, Cucurella a fost huiduit la fiecare atingere de fanii catalani la partida Spania - Capul Verde 0-0, de la Cupa Mondială. Campionul european și-a explicat decizia de a semna cu Real Madrid și a explicat de ce Jose Mourinho a jucat un rol important în această mutare.

"Am avut mai multe variante, dar când a apărut Real Madrid nu am stat pe gânduri. Cred că este o șansă unică.

Într-o zi sau două s-a rezolvat totul, ceea ce a fost foarte bine pentru mine. Nu am avut bătăi de cap, iar duminică era gata totul și am putut să mă concentrez la meci (n.r - Spania - Capul Verde 0-0).

Jose Mourinho mi-a spus că își dorește foarte mult să lucreze cu mine, că mă voi adapta foarte repede și că Real Madrid este un club mare. Sunt foarte bucuros că mi-a arătat încredere și abia aștept să lucrez cu el.

(n.r - despre trecutul său la Barcelona) Viața are diferite secvențe. A trebuit să iau o decizie importantă și nu am avut nicio îndoială. Când ești copil, visezi să joci la cele mai mari echipe, iar Real Madrid este una dintre ele, fiind clubul cu cele mai multe Ligi ale Campionilor în palmares", a spus Cucurella, pentru El Mundo, citat de A Bola.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.