Trupa lui Gigi Becali ocupă prima poziție în Superliga României după trei etape, cu șapte puncte în cont.

În ultimul timp, latifundiarul din Pipera a spus în multiple rânduri că își dorește un nou atacant la echipă, vizat fiind Denis Drăguș, actualmente legitimat la Trabzonspor.

Bogdan Lobonț îi dă un sfat lui Daniel Bîrligea: „Trebuie să facă asta”

Invitat la emisiunea „VoyoSport Live”, fostul mare portar a avut un mesaj pentru atacantul născut la Brăila. „Pisica” îi sugerează lui Bîrligea să se împingă singur de la spate.

„Bîrligea ar trebui să-și facă concurență cu el însuși. Este un jucător important pentru echipa națională. Să fie mai bun decât a fost ieri sau la meciul precedent”, a spus Bogdan Lobonț la VoyoSport Live.

Venit de la CFR Cluj în 2023 în schimbul sumei de trei milioane de euro, Daniel Bîrligea a bifat până la momentul redactării acestui articol 77 de meciuri în tricoul lui FCSB, a marcat 31 de goluri și a livrat opt pase decisive.