În partida ”U” Cluj – FC Botoșani, încheiată 2-1 în a treia etapă din sezonul regulat al Superligii României, veteranul ardelenilor, Dan Nistor, a ajuns la 515 apariții în Liga 1, egalându-l pe Ionel Dănciulescu, fost jucător la Steaua și Dinamo.

”Cât mai joci?” Dan Nistor, savuros la VOYO SPORT LIVE: ”Vă spun un lucru sincer”

În cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE de la VOYO SPORT 1, Dan Nistor a avut o intervenție telefonică și a evidențiat că, în ciuda celor 38 de ani, se simte pregătit să mai joace o perioadă îndelungată în Superligă.

Mijlocașul a vorbit și despre borna impresionantă pe care a atins-o, mărturisind că nu și-ar fi imaginat niciodată că va ajunge să depășească recordul lui Ionel Dănciulescu.

”(n.r. Cât mai joci?) Mă simt bine, mi-a fost un pic greu că am jucat din trei în trei zile, am 38 de ani, o vârstă înaintată. Dacă voi juca la o săptămână, vă veți plictisi de mine, să zic așa!

Cred că mai pot juca destul de mult timp aici, în Liga 1.

(n.r. Te-ai gândit că o să ajungi să depășești recordul lui Dănciulescu?) Sincer să vă zic nici nu îmi imaginam că o să ajung în Liga 1, la națională sau că o să joc în străinătate.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă muncă și noroc, iată că am reușit și acest lucru minunat. E o cifră mare, să zic așa. E ceva incredibil. Nu mi-aș fi imaginat că se va întâmpla asta vreodată”, a spus Dan Nistor.

Cotat la 275.000 de euro de site-urile de specialitate, Nistor a bifat 142 de apariții la ”U” Cluj, și-a trecut în cont 39 de goluri și a oferit, pe deasupra, 28 de pase decisive.