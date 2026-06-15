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Clubul Real Madrid a confirmat luni transferul fundaşului lateral spaniol Marco Cucurella de la Chelsea.

Marc Cucurella, contract cu Real până în 2032

"Real Madrid CF şi Chelsea FC au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului Marc Cucurella, care va fi legat de clubul nostru pentru următoarele şase sezoane, până la 30 iunie 2032", se precizează într-un comunicat difuzat de clubul madrilen.

Marc Cucurella este primul jucător transferat oficial de Real Madrid de la numirea portughezului Jose Mourinho în postul de antrenor.

În vârstă de 27 de ani, Cucurella a evoluat la Chelsea începând din 2022 şi a disputat peste 160 de meciuri în tricoul londonezilor.

El are 24 de selecţii la naţionala Spaniei, cu care a câştigat EURO 2024 şi alături de care se pregăteşte acum să debuteze la Cupa Mondială 2026.

Valoarea transferului său la Real Madrid nu a fost comunicată, însă cotidianul London Evening Standard precizează că aceasta se ridică la 55 de milioane de euro, plus alte cinci milioane sub formă de bonusuri de performanţă, scrie Agerpres.

A stat opt sezoane la FC Barcelona

Cucurella a fost legitimat la marea rivală a lui Real Madrid, FC Barcelona, timp de opt sezoane, din 2012 până în 2020.

A evoluat la echipa secundă, a și fost împrumutat la Elche și Getafe, iar de jucat la prima echipă a catalanilor nu a jucat decât un singur meci oficial.

Se întâmpla în 24 octombrie 2017, când a intrat pe finalul întâlnirii cu Real Murcia, 3-0 în Cupa Spaniei.