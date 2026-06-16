Ofertă de 50 de milioane de euro respinsă! Motivul pentru care starul PSG a refuzat Barcelona

Ofertă de 50 de milioane de euro respinsă! Motivul pentru care starul PSG a refuzat Barcelona Fotbal extern
SPORT.RO
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Bradley Barcola a declinat propunerea de a juca în Spania din sezonul viitor, preferând să continue la actuala echipă.

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Bradley BarcolaPSGBarcelona
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Barcelona a întâmpinat un obstacol în încercarea de a-l transfera pe Bradley Barcola în actuala perioadă de mercato. Ibericii au propus aproximativ 50 de milioane de euro în schimbul jucătorului, alături de un salariu anual de 13 milioane de euro pentru fotbalist. Potrivit jurnaliștilor din Spania, propunerea nu a trezit interesul clubului francez și nici pe cel al atacantului.

Extrema franceză în vârstă de 23 de ani a încheiat un sezon excelent, cu 13 goluri marcate și șapte pase decisive. Contribuția sa a ajutat Paris Saint-Germain în obținerea recentului triumf din Liga Campionilor, iar PSG a transmis o poziție clară: nu vor exista negocieri pentru o sumă care scade sub pragul de 75 de milioane de euro.

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Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
Bradley Barcola / Foto IMAGO
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Viitorul atacantului la Paris

Legat prin contract până în anul 2028, Barcola reprezintă o investiție pe termen lung în planurile tactice ale antrenorului Luis Enrique. În plus, fotbalistul își dorește să rămână la Paris. El se simte apreciat în Franța și anticipează că va deține în continuare un rol important într-una dintre cele mai puternice echipe de pe continent.

În acest context, conducerea Barcelonei va fi nevoită să exploreze alte variante pe piața transferurilor pentru a-și întări compartimentul ofensiv pentru stagiunea următoare.

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