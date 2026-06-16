Ofertă de 50 de milioane de euro respinsă! Motivul pentru care starul PSG a refuzat Barcelona

Barcelona a întâmpinat un obstacol în încercarea de a-l transfera pe Bradley Barcola în actuala perioadă de mercato. Ibericii au propus aproximativ 50 de milioane de euro în schimbul jucătorului, alături de un salariu anual de 13 milioane de euro pentru fotbalist. Potrivit jurnaliștilor din Spania, propunerea nu a trezit interesul clubului francez și nici pe cel al atacantului.

Extrema franceză în vârstă de 23 de ani a încheiat un sezon excelent, cu 13 goluri marcate și șapte pase decisive. Contribuția sa a ajutat Paris Saint-Germain în obținerea recentului triumf din Liga Campionilor, iar PSG a transmis o poziție clară: nu vor exista negocieri pentru o sumă care scade sub pragul de 75 de milioane de euro.