Denis Drăguș își dorește să plece în această vară și este dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, însă clubul turc nu este dispus să îl lase să plece ușor.

Între timp, Trabzonspor este foarte aproape să dea una dintre cele mai spectaculoase lovituri ale verii, prin transferul lui Mohamed Salah.

Acord de principiu cu Mohamed Salah

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Trabzonspor a ajuns la un acord de principiu cu Mohamed Salah, liber de contract după despărțirea de Liverpool.

„Trabzonspor a ajuns la un acord de principiu pentru a-l transfera pe Mohamed Salah ca agent liber. Contract până în 2028. Trabzonspor intenționează să încheie tranzacția în următoarele 36 de ore. Controlul medical este programat pentru mâine după-amiază”, a scris Nicolo Schira.

Salah ar urma să încaseze un salariu de 17 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri de performanță. Starul egiptean a cerut și plata în avans a unei părți din contract, solicitare acceptată de conducerea clubului.

Salah este așteptat miercuri în Turcia, cu un avion privat, pentru vizita medicală și semnarea contractului valabil până în vara lui 2028.