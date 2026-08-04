Formația pregătită de Daniele De Rossi a fost învinsă de Bournemouth cu un incredibil 10-1, într-un amical disputat în Anglia.

Partida s-a jucat la baza de pregătire a formației din Premier League, cu porțile închise. Amicalul a fost alcătuit din patru reprize a câte 30 de minute.

Genoa, umilită: 1-10 cu un club din Premier League

Englezii au început în forță și au marcat de două ori în debutul jocului. Genoa a redus din diferență prin Mikael Ellertsson, însă acela a fost singurul moment în care italienii au reușit să țină pasul.