Crescut la Barcelona, Marc Cucurella dezvăluie de ce a semnat cu Real Madrid: "Asta mi-a spus Mourinho!"

Crescut la Barcelona, Marc Cucurella dezvăluie de ce a semnat cu Real Madrid: &quot;Asta mi-a spus Mourinho!&quot; La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marc Cucurella (27 de ani) este noul fundaș stânga al lui Real Madrid, după ce a fost cumpărat de la Chelsea.

TAGS:
Marc CucurellaReal MadridJose Mourinhofc barcelona
Din articol

Chiar înainte ca Spania să ia startul la Cupa Mondială, Marc Cucurella a fost prezentat oficial la Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a rezolvat foarte rapid transferul de la Chelsea și a plătit aproximativ 55 de milioane de euro.

Marc Cucurella, declarații în premieră despre transferul la Real Madrid

Crescut în academia Barcelonei, Cucurella a fost huiduit la fiecare atingere de fanii catalani la partida Spania - Capul Verde 0-0, de la Cupa Mondială. Campionul european și-a explicat decizia de a semna cu Real Madrid și a explicat de ce Jose Mourinho a jucat un rol important în această mutare.

"Am avut mai multe variante, dar când a apărut Real Madrid nu am stat pe gânduri. Cred că este o șansă unică.

Într-o zi sau două s-a rezolvat totul, ceea ce a fost foarte bine pentru mine. Nu am avut bătăi de cap, iar duminică era gata totul și am putut să mă concentrez la meci (n.r - Spania - Capul Verde 0-0).

Jose Mourinho mi-a spus că își dorește foarte mult să lucreze cu mine, că mă voi adapta foarte repede și că Real Madrid este un club mare. Sunt foarte bucuros că mi-a arătat încredere și abia aștept să lucrez cu el.

(n.r - despre trecutul său la Barcelona) Viața are diferite secvențe. A trebuit să iau o decizie importantă și nu am avut nicio îndoială. Când ești copil, visezi să joci la cele mai mari echipe, iar Real Madrid este una dintre ele, fiind clubul cu cele mai multe Ligi ale Campionilor în palmares", a spus Cucurella, pentru El Mundo, citat de A Bola.

  • Marc cucurella 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cucurella, la Real după 5 sezoane în Premier League

Cucurella, campion european cu Spania în 2024, s-a format în academia Barcelonei, însă a jucat într-o singură partidă oficială a primei echipe. Fundașul stânga s-a despărțit definitiv de catalani în 2020, când a fost vândut la Getafe pentru aproape 12 milioane de euro.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.

  • 163 de meciuri a strâns Cucurella în tricoul lui Chelsea. A marcat 9 goluri, a oferit 13 pase decisive și a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
Moscova, sub asediu. Ucraina a lovit puternic capitala Rusiei. Dronele Kievului au făcut prăpăd | VIDEO
ULTIMELE STIRI
Real Madrid nu se mai oprește: transfer de 140.000.000 de euro direct din Premier League
Real Madrid nu se mai oprește: transfer de 140.000.000 de euro direct din Premier League
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
"Șocul" verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani
"Șocul" verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani
Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei
Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei
Fostul star de la Poli Timișoara, Craiova și Sepsi a semnat cu noua echipă a lui Dorinel Munteanu!
Fostul star de la Poli Timișoara, Craiova și Sepsi a semnat cu noua echipă a lui Dorinel Munteanu!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Presiune pe FCSB! Gigi Becali, reacție categorică: ”Eu doar atât știu”

Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€

Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€



Recomandarile redactiei
"Șocul" verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani
"Șocul" verii în Giulești: cum gândesc Șucu, Angelescu și Pancu transferul care-i uimește pe fani
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Real Madrid nu se mai oprește: transfer de 140.000.000 de euro direct din Premier League
Real Madrid nu se mai oprește: transfer de 140.000.000 de euro direct din Premier League
Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei
Ce a spus Messi despre Nadal, după ce a reușit o triplă împotriva Algeriei
Fostul star de la Poli Timișoara, Craiova și Sepsi a semnat cu noua echipă a lui Dorinel Munteanu!
Fostul star de la Poli Timișoara, Craiova și Sepsi a semnat cu noua echipă a lui Dorinel Munteanu!
Alte subiecte de interes
Toni Kroos nu s-a abținut după verdictul dat de UEFA. Reacție ironică a mijlocașului neamț
Toni Kroos nu s-a abținut după verdictul dat de UEFA. Reacție ironică a mijlocașului neamț
Reacția genială a lui Erling Haaland când a fost întrebat despre remarca lui Marc Cucurella
Reacția genială a lui Erling Haaland când a fost întrebat despre remarca lui Marc Cucurella
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
Ioan Becali i-a propus lui Jose Mourinho un jucător de la Dinamo! Reacție spectaculoasă
CITESTE SI
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

stirileprotv Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!