Crescut la Barcelona, Marc Cucurella dezvăluie de ce a semnat cu Real Madrid: "Asta mi-a spus Mourinho!"

Chiar înainte ca Spania să ia startul la Cupa Mondială, Marc Cucurella a fost prezentat oficial la Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a rezolvat foarte rapid transferul de la Chelsea și a plătit aproximativ 55 de milioane de euro.

Marc Cucurella, declarații în premieră despre transferul la Real Madrid

Crescut în academia Barcelonei, Cucurella a fost huiduit la fiecare atingere de fanii catalani la partida Spania - Capul Verde 0-0, de la Cupa Mondială. Campionul european și-a explicat decizia de a semna cu Real Madrid și a explicat de ce Jose Mourinho a jucat un rol important în această mutare.

"Am avut mai multe variante, dar când a apărut Real Madrid nu am stat pe gânduri. Cred că este o șansă unică.

Într-o zi sau două s-a rezolvat totul, ceea ce a fost foarte bine pentru mine. Nu am avut bătăi de cap, iar duminică era gata totul și am putut să mă concentrez la meci (n.r - Spania - Capul Verde 0-0).

Jose Mourinho mi-a spus că își dorește foarte mult să lucreze cu mine, că mă voi adapta foarte repede și că Real Madrid este un club mare. Sunt foarte bucuros că mi-a arătat încredere și abia aștept să lucrez cu el.

(n.r - despre trecutul său la Barcelona) Viața are diferite secvențe. A trebuit să iau o decizie importantă și nu am avut nicio îndoială. Când ești copil, visezi să joci la cele mai mari echipe, iar Real Madrid este una dintre ele, fiind clubul cu cele mai multe Ligi ale Campionilor în palmares", a spus Cucurella, pentru El Mundo, citat de A Bola.