S-a întors! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford, după sezonul excelent la Barcelona

S-a întors! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford, după sezonul excelent la Barcelona Fotbal extern
SPORT.RO
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Marcus Rashford a făcut un sezon excelent la Barcelona.

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Marcus Rashford a fost împrumutat de Barcelona de la Manchester United în vara anului trecut. Englezul a impresionat în tricoul formației catalane, dar nu a reușit să obțină o mutare definitivă.

Ce se întâmplă cu Marcus Rashford

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Barcelona a decis să îl transfere pe Anthony Gordon, astfel că Marcus Rashford a intrat în plan secund, chiar dacă a avut cifre excelente în tricoul „blaugrana”.

Conform lui Fabrizio Romano, englezul s-a întors formal la Manchester United după ce împrumutul său s-a terminat, dar Barcelona ar fi dispusă să îl mai împrumute pentru un încă un sezon.

Manchester United va lua o decizie în legătură cu viitorul lui Marcus Rashford în următoarea perioadă.

Starul englez a reușit în stagiunea recent încheiată 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri în tricoul Barcelonei.

40 de milioane de euro este cota lui Marcus Rashford, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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