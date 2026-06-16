S-a întors! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford, după sezonul excelent la Barcelona

Marcus Rashford a fost împrumutat de Barcelona de la Manchester United în vara anului trecut. Englezul a impresionat în tricoul formației catalane, dar nu a reușit să obțină o mutare definitivă.

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Barcelona a decis să îl transfere pe Anthony Gordon, astfel că Marcus Rashford a intrat în plan secund, chiar dacă a avut cifre excelente în tricoul „blaugrana”.

Conform lui Fabrizio Romano, englezul s-a întors formal la Manchester United după ce împrumutul său s-a terminat, dar Barcelona ar fi dispusă să îl mai împrumute pentru un încă un sezon.