Marcus Rashford a fost împrumutat de Barcelona de la Manchester United în vara anului trecut. Englezul a impresionat în tricoul formației catalane, dar nu a reușit să obțină o mutare definitivă.
S-a întors! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford, după sezonul excelent la Barcelona
Marcus Rashford a făcut un sezon excelent la Barcelona.
Barcelona a decis să îl transfere pe Anthony Gordon, astfel că Marcus Rashford a intrat în plan secund, chiar dacă a avut cifre excelente în tricoul „blaugrana”.
Conform lui Fabrizio Romano, englezul s-a întors formal la Manchester United după ce împrumutul său s-a terminat, dar Barcelona ar fi dispusă să îl mai împrumute pentru un încă un sezon.
Manchester United va lua o decizie în legătură cu viitorul lui Marcus Rashford în următoarea perioadă.
Starul englez a reușit în stagiunea recent încheiată 14 goluri și 14 pase decisive în 49 de meciuri în tricoul Barcelonei.
40 de milioane de euro este cota lui Marcus Rashford, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
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