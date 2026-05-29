Atletico Madrid a ales să răspundă într-o notă ironică zvonurilor care îl leagă pe Julian Alvarez de FC Barcelona.

Clubul din capitala Spaniei nu intenționează să renunțe la atacantul argentinian și a decis să facă puțin haz de necaz pe rețelele sociale.

„Am trimis oferta: o pungă de semințe și patru bilete la concertul lui Bad Bunny”

Pe contul oficial de X, madrilenii au publicat o postare tip „troll” la adresa Barcelonei, într-un format inspirat de celebrul „Here we go” al jurnalistului Fabrizio Romano.

În mesajul publicat, Atletico a ironizat ideea unei oferte pentru Lamine Yamal. Clubul a „trimis” un fax către Barcelona, în care a prezentat o propunere fictivă de transfer compusă din patru bilete la concertul lui Bad Bunny, un abonament pe un an la ziarul ABC și o pungă de semințe.

„HERE WE GO! Am trimis un fax către FC Barcelona cu oferta noastră de transfer: 4 bilete la concertul lui Bad Bunny de mâine, un abonament anual la ABC și o pungă de semințe. Așteptăm răspunsul pentru a pregăti anunțul", a transmis clubul madrilen.