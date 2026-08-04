OFICIAL Lovitură de imagine în Superligă: internaționalul cu 25 selecții, fost fotbalist la Lyon, a semnat!

Lovitură de imagine în Superligă: internaționalul cu 25 selecții, fost fotbalist la Lyon, a semnat! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un club din Superliga României a anunțat un transfer spectaculos. 

TAGS:
Lindsay RoseSepsi OSKSepsi OSK Sfantu GheorgheSuperligasepsi sfantu gheorgheTransfer
Din articol

Sepsi OSK a oficializat, pe Facebook, transferul fundașului central Lindsay Rose (34 de ani), fotbalist din Mauritius cu 25 de selecții și două goluri pentru naționala sa.

Lindsay Rose, prezentat oficial la Sepsi

Fotbalistul cu dublă cetăţenie, mauritiană şi franceză, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026-2027.

Lindsay Rose

  • Gettyimages 481948296
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lindsay Rose a evoluat ultima dată pentru formaţia greacă Aris Salonic (150 de meciuri, 8 goluri și 4 pase decisive). 

CV impresionant pentru Rose

De-a lungul carierei sale, el a mai jucat şi la cluburi precum Olympique Lyon (19 meciuri), FC Lorient (50 de meciuri, 5 goluri și o pasă decisivă) şi SC Bastia (9 meciuri) din Franţa, precum şi la Legia Varşovia (46 de meciuri și 3 goluri) din Polonia.

Lindsay Rose este internaţional mauritian, având 25 de selecţii la echipa naţională. De asemenea, anterior a făcut parte din reprezentativele de juniori ale Franţei, pentru care a evoluat la nivelurile U18, U19, U20 şi U21.

  • 62 de meciuri, un gol și o pasă de gol a adunat Lindsay Rose în Ligue 1.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a câștigat aproape 400.000 de dolari la loto după ce a cumpărat două bilete și ambele au fost câștigătoare, în SUA
Un bărbat a câștigat aproape 400.000 de dolari la loto după ce a cumpărat două bilete și ambele au fost câștigătoare, în SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Corvinul - Sepsi 1-1 | Remiză între nou-promovate la Arad
Corvinul - Sepsi 1-1 | Remiză între nou-promovate la Arad
Fostul portar de la Sepsi, Oțelul și Craiova a ajuns în Liga 3
Fostul portar de la Sepsi, Oțelul și Craiova a ajuns în Liga 3
Ovidiu Burcă, declarație neașteptată după victoria lui Sepsi: „Poate par arogant”
Ovidiu Burcă, declarație neașteptată după victoria lui Sepsi: „Poate par arogant”
Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul”
Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul”
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
ULTIMELE STIRI
Ce a făcut Auda în turul #3 preliminar Conference League. Letonii au „nimicit-o” pe FCSB acum câteva zile
Ce a făcut Auda în turul #3 preliminar Conference League. Letonii au „nimicit-o” pe FCSB acum câteva zile
”Cât mai joci?” Dan Nistor, savuros la VOYO SPORT LIVE: ”Vă spun un lucru sincer”
”Cât mai joci?” Dan Nistor, savuros la VOYO SPORT LIVE: ”Vă spun un lucru sincer”
Nu e glumă! Denis Drăguș, OUT și Mohamed Salah, IN!
Nu e glumă! Denis Drăguș, OUT și Mohamed Salah, IN!
Genoa lui Dan Șucu, umilită: 1-10 cu un club din Premier League
Genoa lui Dan Șucu, umilită: 1-10 cu un club din Premier League
Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”
Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”



Recomandarile redactiei
”Cât mai joci?” Dan Nistor, savuros la VOYO SPORT LIVE: ”Vă spun un lucru sincer”
”Cât mai joci?” Dan Nistor, savuros la VOYO SPORT LIVE: ”Vă spun un lucru sincer”
Nu e glumă! Denis Drăguș, OUT și Mohamed Salah, IN!
Nu e glumă! Denis Drăguș, OUT și Mohamed Salah, IN!
Genoa lui Dan Șucu, umilită: 1-10 cu un club din Premier League
Genoa lui Dan Șucu, umilită: 1-10 cu un club din Premier League
Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”
Gigi Becali, mesaj către Mihai Stoica: „E prietenul meu, dar n-am ce să fac”
Legendarul Franco Baresi a fost înmormântat. Mii de fani, foști colegi și celebrități l-au purtat pe ultimul drum
Legendarul Franco Baresi a fost înmormântat. Mii de fani, foști colegi și celebrități l-au purtat pe ultimul drum
Alte subiecte de interes
FCSB a gasit FUNDAS! Un fost aparator de la Lyon este noua tinta a lui Dica! Anunt de ULTIMA ORA!
FCSB a gasit FUNDAS! Un fost aparator de la Lyon este noua tinta a lui Dica! Anunt de ULTIMA ORA! 
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Rapid - Sepsi OSK 2-2 | Egal chinuit pentru giuleșteni
Rapid - Sepsi OSK 2-2 | Egal chinuit pentru giuleșteni
Reacție în forță a avocatului lui Cosmin Matei, după ce jucătorul a fost suspendat pentru dopaj
Reacție în forță a avocatului lui Cosmin Matei, după ce jucătorul a fost suspendat pentru dopaj
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
CITESTE SI
Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

stirileprotv Câte minute trebuie să mergi pe jos zilnic pentru o sănătate mai bună. Experți: Nu sunt 10.000 de pași

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!