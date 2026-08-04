Sepsi OSK a oficializat, pe Facebook, transferul fundașului central Lindsay Rose (34 de ani), fotbalist din Mauritius cu 25 de selecții și două goluri pentru naționala sa.

Lindsay Rose, prezentat oficial la Sepsi

Fotbalistul cu dublă cetăţenie, mauritiană şi franceză, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026-2027.