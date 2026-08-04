Sepsi OSK a oficializat, pe Facebook, transferul fundașului central Lindsay Rose (34 de ani), fotbalist din Mauritius cu 25 de selecții și două goluri pentru naționala sa.
Lindsay Rose, prezentat oficial la Sepsi
Fotbalistul cu dublă cetăţenie, mauritiană şi franceză, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2026-2027.
Lindsay Rose a evoluat ultima dată pentru formaţia greacă Aris Salonic (150 de meciuri, 8 goluri și 4 pase decisive).
CV impresionant pentru Rose
De-a lungul carierei sale, el a mai jucat şi la cluburi precum Olympique Lyon (19 meciuri), FC Lorient (50 de meciuri, 5 goluri și o pasă decisivă) şi SC Bastia (9 meciuri) din Franţa, precum şi la Legia Varşovia (46 de meciuri și 3 goluri) din Polonia.
Lindsay Rose este internaţional mauritian, având 25 de selecţii la echipa naţională. De asemenea, anterior a făcut parte din reprezentativele de juniori ale Franţei, pentru care a evoluat la nivelurile U18, U19, U20 şi U21.
- 62 de meciuri, un gol și o pasă de gol a adunat Lindsay Rose în Ligue 1.