Super modelul Miss BumBum si-a facut tatuaj cu Messi! Ce zona a corpului i-a rezervat fotbalistului: sotia argentinianului a blocat-o imediat pe retelele de socializare

Suzy Cortez, supranumita si Miss BumBum si-a facut un tatuaj cu starul argentinian.

Suzy Cortez este o mare admiratoare a lui Lionel Messi. Miss BumBum i-a facut de-a lungul timpului mai multe declaratii de dragoste lui Messi, postand pe contul de Instagram diferite poze sexy imbracata in tricoul fotbalistului.

Modelul a decis sa isi duca admiratia la un nou nivel si si-a facut un tatuaj in zona abdominala. Intr-o serie de imagini, bruneta poate fi vazuta pe mainile artistului care ii pune cerneala pe corp, conturand imaginea fotbalistului care a castigat de 6 ori balonul de aur.

Potrivit celor de la The Sun, Suzy Cortez a spus: "Am vorbit despre acest lucru pentru prima data intr-un interviu televizat in timpul calatoriei mele in Mexic, cand am castigat Miss Butt World. Am facut atunci o promisiune si am respectat-o."

Gestul a infuriat-o pe sotia lui Messi, care a decis sa o blocheze pe Miss BumBum pe retelele de socializare. Antonella Roccuzzo a fost etichetata in mai multe imagini si nu a mai suportat sa o vada pe Suzy Cortez.