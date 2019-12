ZIUA SI TROFEUL! Lionel Messi este de neoprit! Jucatorul Barcelonei a primit ultimele trofee pe anul acesta inainte de El Clasico

Cotidianul Marca a organizat astazi Gala Premiilor Marca din Fotbal. Acolo, Messi a primit inca doua distinctii din partea publicatiei. Astfel, argentinianul a primit trofeul Pichichi, pentru cel mai bun marcator din La Liga, in sezonul 2018/2019.

Leo Messi a inscris 36 de goluri in sezonul trecut. Podiumul a fost completat de atacantul lui Real Madrid, Karim Benzema, care s-a aflat la egalitate de goluri cu coechipierul lui Messi, Luis Suarez, 21.

De asemenea, argentinianul a mai luat acasa si Premiul Alfredo Di Stefano.

