Ce echipament va purta Lionel Messi sezonul viitor! Barcelona a prezentat oficial noul tricou al campionilor Spaniei: schimbare importanta. VIDEO

Barcelona a publicat un clip de prezentare a noului echipament.

Sezonul viitor o va gasi pe Barcelona in haine noi. Clubul catalan a prezentat oficial noul tricou pe care-l vor purta jucatorii campioanei Spaniei. Acelasi echipament va fi imbracat si de echipa feminina a Barcei.

Spre deosebire de designul cu care eram obisnuiti, noile tricouri nu mai contin traditionalele dungi ros-albastre. Lionel Messi si compania vor purta acum carouri in culorile Barcei.

???? Nuestra nueva camiseta para la temporada 2019/2020

????❤ El talento no tiene una sola forma pic.twitter.com/FwVTPN74WV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 iunie 2019

Barcelona, revolutie pentru sezonul viitor

Schimbarea echipamentului vine parca in completarea "revolutiei" anuntate la echipa de pe Camp Nou. Barcelona a castigat La Liga, insa a fost eliminata usturator din UEFA Champions League in semifinale si a pierdut finala Copa del Rey.

Dupa ce a castigat cu 3-0 meciul tur disputat pe teren propriu, Barcelona a pirdut cu 4-0 pe Anfield returul semifinalei UCL cu Liverpool. Rezultatul i-a zdruncinat tare pe elevii lui Ernesto Valverde, care nu au reusit sa se mai concentreze nici in finala Cupei Regelui, pe care au pierdut-o cu 2-1 in fata Valenciei.

Astfel, presedintele Josep Maria Bartomeu a anuntat ca in aceasta vara vor fi schimbari majore la Barcelona. Si postul lui Ernesto Valverde este pus sub semnul intrebarii, dupa ce antrenorul a ratat o sansa extrem de importanta de a realiza tripla in acest sezon.