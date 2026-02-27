Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€

Transferat de PSG în urmă cu patru ani de la FC Porto, Vitinha (26 de ani) este acum unul dintre liderii echipei pariziene, cu evoluții solide, dar și o cotă de piață impresionantă. Mijlocașul a ajuns acum în atenția altor echipe, printre care și Real Madrid, care e gata să facă o ofertă spectaculoasă pentru a-l transfera pe lusitan.

Real Madrid pregătește oferta pentru Vitinha de la PSG

În vară, la Real Madrid se pregătesc mișcări de trupe. Este așteptat un alt antrenor pentru a-i lua locul ”interimarului” Alvaro Arbeloa, iar următorul ”principal” de pe ”Bernabeu” va face, cu siguranță, câteva mutări pe placul său. Vitinha este pe placul conducerii, iar spaniolii nu vor să rateze această oportunitate.

După patru ani la PSG, mijlocașul portughez a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a-l lăsa să plece în cazul în care parizienii primesc o ofertă de 100 de milioane de euro, scriu spaniolii de la Cadena SER.