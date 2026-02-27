Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€

Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€ La Liga
Real Madrid este gata să facă un transfer speâctaculos în următoarea fereastră de mercato.

Real MadridVitinhaPSG
Transferat de PSG în urmă cu patru ani de la FC Porto, Vitinha (26 de ani) este acum unul dintre liderii echipei pariziene, cu evoluții solide, dar și o cotă de piață impresionantă. Mijlocașul a ajuns acum în atenția altor echipe, printre care și Real Madrid, care e gata să facă o ofertă spectaculoasă pentru a-l transfera pe lusitan.

Real Madrid pregătește oferta pentru Vitinha de la PSG

În vară, la Real Madrid se pregătesc mișcări de trupe. Este așteptat un alt antrenor pentru a-i lua locul ”interimaruluiAlvaro Arbeloa, iar următorul ”principal” de pe ”Bernabeu” va face, cu siguranță, câteva mutări pe placul său. Vitinha este pe placul conducerii, iar spaniolii nu vor să rateze această oportunitate.

După patru ani la PSG, mijlocașul portughez a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a-l lăsa să plece în cazul în care parizienii primesc o ofertă de 100 de milioane de euro, scriu spaniolii de la Cadena SER.

Dacă transferul se va face în schimbul sumei cerute de PSG, atunci Vitinha va fi cel mai scump transfer din ultimii trei ani pentru Real Madrid. Nu va depăși, însă, suma plătită pentru Jude Bellingham, care ajunge la 127 de milioane de euro.

Titular incontestabil la PSG și în acest sezon, Vitinha a adunat 36 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie de șase ori și să ofere alte zece pase decisive pentru echipa lui Luis Enrique.

Real Madrid, luptă pe viață și pe moarte în La Liga

Până la perioada de transferuri din vară, Real Madrid este implicată într-o luptă încinsă pentru titlu în La Liga cu rivala Barcelona. Echipa lui Alvaro Arbeloa a pierdut primul loc după înfrângerea cu 2-1 în fața celor de la Osasuna.

Acum, Barcelona este pe primul loc, cu 61 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă locul doi, cu 60 de puncte și se pregătește pentru următoarea etapă, în care va întâlni Getafe.

