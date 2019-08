Lionel Messi a marcat GOLUL SEZONULUI in UCL! Lovitura libera IN-CRE-DI-BI-LA din semifinala cu Liverpool a cucerit pe toata lumea. VIDEO

Golul senzational inscris de Lionel Messi impotriva celor de la Liverpool a fost desemnat cel mai frumos gol al sezonului 2018/19 in UEFA Champions League.

Messi reusit lovitura fabuloasa in turul semifinalei cu Liverpool din sezonul trecut al UCL, incheiat 3-0 pe Camp Nou.

Cu toate ca Lionel Messi a reusit cel mai frumos gol, Barcelona a oferit cea mai mare dezamagire, fiind zdrobita cu 4-0 pe Anfield si eliminata din UCL.

