Fata in fata cu istoria! Lionel Messi, favorit sa castige al SASELEA Balon de Aur din cariera

Lionel Messi este favorit sa castige al saselea Balon de Aur din cariera la gala organizata diseara de France Football.

Anul 2019 a fost unul fantastic pentru argentinianul Lionel Messi, care a reusit la capatul sezonului 2018/19 sa castige La Liga cu Barcelona, dar si sa ajunga in semifinalele Ligii Campionilor cu gruparea catalana. In total a marcat nu mai putin de 36 de goluri in campionatul Spaniei, iar argentinianul in varsta de 32 de ani a fost rasplatit cu Gheata de aur.



Pe langa evolutiile incantatoare din campionat, Messi a ajutat-o pe Barcelona sa ajunga in semifinalele Ligii Campionilor, insa evolutia palida de pe Anfield si infrangerea cu 4-0 i-a impiedicat pe iberici sa ajunga in ultimul act al celei mai prestigioase competitii din Europa. Eliminarea Barcelonei din Liga si a Argentinei de la Copa America reprezinta cele doua argumente in defavoarea sud-americanului.



Pana la momentul decernarii Balonului de Aur, Messi a adunat 46 de goluri (43 pentru Barcelona si 3 pentru Argentina) in 2019, iar in cariera a totalizat 614 goluri in 701 meciuri jucate.

Principalii lui contracandidati sunt Virgil Van Dijk si eternul rival Cristiano Ronaldo. Pe olandez il recomanda evolutia foarte buna din Liga Campionilor si implicit trofeul cucerit. De altfel, el a fost singurul fundas din Champions League care nu a fost driblat, iar UEFA l-a rasplatit cu premiul pentru cel mai bun jucator al competitiei la tragerea la sorti pentru grupe de la finalul lunii august. Ultimul fundas castigator al trofeului a fost Fabio Cannavaro in 2006, cand Italia a luat titlul mondial.

De partea cealalta, Ronaldo, aflat la egalitate cu Messi la numarul Baloanelor de Aur castigate, 5, a reusit in stagiunea 2018/19 sa cucereasca alaturi de Juventus titlul in Italia, dar si sa ajunga in sferturile Ligii Campionilor. Portughezul nu mai are cifrele de pe vremea cand juca la Real Madrid, marcand "doar" 34 de goluri (20 pentru Juventus si 14 pentru Portugalia) in acest an.

Bookmakerii ii ofera lui Messi o cota de 1,08 pentru victorie, Van Dijk are cota 6, iar Ronaldo cota 10.



Ceremonia de acordare a Balonului de Aur 2019 are loc luni, la Teatrul "Chatelet" din Paris, si va incepe la ora 21:30, LIVE VIDEO pe www.sport.ro.