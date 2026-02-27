Gigi Becali a vorbit cu fotbaliștii de la FCSB înaintea ultimelor două etape din sezonul regular, decisive pentru calificarea în play-off, și le-a transmis pretențiile sale.

Pretențiile lui Gigi Becali pentru jucătorii de la FCSB

Patronul campioanei en-titre le-a comunicat jucătorilor săi că își dorește calificarea în play-off și ulterior locul patru în Superligă.

Becali a dezvăluit, de asemenea, că roș-albaștrii au recunoscut că este vina lor pentru că echipa tremură în privința accederii în play-off.

Becali: „Nu are rost acum să discutăm calculele acestea”

„La ora asta, jucătorii și-au dat seama. Am vorbit cu ei, nu cu toți, pe sărite. Și-au dat seama că e greșeala lor și de asta s-a ajuns aici. S-au văzut campioni. E o învățătură de minte, e adevărat. Eu vreau în play-off. Eu sunt mult mai pretențios. În play-off, maxim locul patru se poate. Așa vreau eu. Acesta e maximul.

Astăzi (n.r.- vineri) vedem dacă se poate locul patru. Hai să vedem ce o să fie astăzi. Eu sper să fie măcar un egal la 'U' Cluj. Dacă noi intrăm în play-off cu 25 de puncte, Craiova ar intra cu 29. Se rotunjește. Nu e o diferență mare. Nu are rost acum să discutăm calculele acestea”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

FCSB va întâlni în ultimele două etape UTA în deplasare (1 martie, 21:00) și „U” Cluj acasă (7 martie, 18:00). Campioana are nevoie de un joc favorabil al rezultatelor, chiar dacă va câștiga ambele meciuri, pentru a se califica în play-off.