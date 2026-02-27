LIVE TEXT FC Hermannstadt - FC Botoșani, de la ora 17:00. Sibiul lui Dorinel Munteanu gâfâie, moldovenii vor în play-off!

FC Hermannstadt - FC Botoșani, de la ora 17:00. Sibiul lui Dorinel Munteanu gâfâie, moldovenii vor în play-off! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida dintre FC Hermannstadt - FC Botoșani este LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
FC HermannstadtFC BotosaniDorinel MunteanuLeo GrozavuSuperliga
Din articol

FC Hermannstadt - FC Botoșani

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:00, FC Hermannstadt și FC Botoșani se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 29 din Superligă.

31 ianuarie 2026, Unirea Slobozia - FC Hermannstadt 2-3: a fost singurul succes bifat de sibieni în precedentele 18 etape, interval în care au mai izbutit doar patru rezultate de egalitate.

Botoșănenii au câștigat patru dintre cele 14 deplasări din acest sezon, însă ultima victorie pe teren advers s-a consemnat pe 30 noiembrie 2025, 1-0 cu Unirea Slobozia.

FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține goluri marcate din faze fixe, doar șase.

Numai 18.1 % din totalul șuturilor expediate pe spațiul porții moldovenilor s-au transformat în goluri încasate de gruparea moldavă, acesta fiind cel mai bun procent înregistrat de o echipă în primele 28 de runde.

FC Hermannstadt - FC Botoșani, un duel relativ nou pe prima scenă

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 18 ori, de patru ori s-au impus sibienii, de opt ori au câștigat botoșănenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 27 iulie 2018, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0, marcatori Andrei Dumitraş şi Mihai Roman II.

O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 14 noiembrie 2022, cu botoşănenii în postura de gazde.

Cele mai multe goluri s-au înscris pe 4 septembrie 2023, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 27 octombrie 2025, FC Botoșani - FC Hermannstadt 2-0 (Mykola Kovtaliuk, Charles Petro).

Dorinel Munteanu și Leo Grozavu s-au mai confruntat pe prima scenă din postura de antrenori de patru ori, de două ori s-a impus actualul tehnician al sibienilor, celelalte două partide încheindu-se la egalitate. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
ARTICOLE PE SUBIECT
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
Frații Chirilă, fără milă! Andrei și Ștefan, protagoniști în Champions League într-un 13-0 de poveste
ULTIMELE STIRI
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Imagini incredibile! Un bărbat a intrat pe teren, l-a luat pe sus pe Messi și l-a pus la pământ
Imagini incredibile! Un bărbat a intrat pe teren, l-a luat pe sus pe Messi și l-a pus la pământ
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
Fără precedent! Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

Mihai Popescu a semnat cu Dinamo! ”Un obiectiv clar: să câștige eventul”

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“



Recomandarile redactiei
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Se lucrează intens la promovarea Stelei în Superligă: ”E cel mai preocupat de găsirea unei soluții”
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Inter pregătește curățenia! Starul lui Chivu, scos la vânzare după rușinea din Liga Campionilor
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Decizie finală! Imediat după calificarea în optimile Europa League, spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu Ionuț Radu la Celta Vigo
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Mircea "cel Bătrân" Lucescu și istorica luptă cu turcii
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Jucătorul de la FCSB, dorit la un club uriaș din Europa! Veste total neașteptată
Alte subiecte de interes
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!