LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:00, FC Hermannstadt și FC Botoșani se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 29 din Superligă.

31 ianuarie 2026, Unirea Slobozia - FC Hermannstadt 2-3: a fost singurul succes bifat de sibieni în precedentele 18 etape, interval în care au mai izbutit doar patru rezultate de egalitate.

Botoșănenii au câștigat patru dintre cele 14 deplasări din acest sezon, însă ultima victorie pe teren advers s-a consemnat pe 30 noiembrie 2025, 1-0 cu Unirea Slobozia.

FC Hermannstadt este formația cu cele mai puține goluri marcate din faze fixe, doar șase.

Numai 18.1 % din totalul șuturilor expediate pe spațiul porții moldovenilor s-au transformat în goluri încasate de gruparea moldavă, acesta fiind cel mai bun procent înregistrat de o echipă în primele 28 de runde.

FC Hermannstadt - FC Botoșani, un duel relativ nou pe prima scenă

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 18 ori, de patru ori s-au impus sibienii, de opt ori au câștigat botoșănenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 27 iulie 2018, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0, marcatori Andrei Dumitraş şi Mihai Roman II.

O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 14 noiembrie 2022, cu botoşănenii în postura de gazde.

Cele mai multe goluri s-au înscris pe 4 septembrie 2023, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 27 octombrie 2025, FC Botoșani - FC Hermannstadt 2-0 (Mykola Kovtaliuk, Charles Petro).

Dorinel Munteanu și Leo Grozavu s-au mai confruntat pe prima scenă din postura de antrenori de patru ori, de două ori s-a impus actualul tehnician al sibienilor, celelalte două partide încheindu-se la egalitate. Info: LPF

Clasamentul din Superligă