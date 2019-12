Interviu DE SENZATIE cu Lionel Messi, inainte de El Clasico! Argentinianul a vorbit despre Real Madrid: "Zidane stia cand s-a intors ca cele trei Ligi castigate nu mai conteaza!"

Barcelona - Real Madrid se joaca miercuri, 18 decembrie, de la 21.00.

Lionel Messi a acordat un interviu pentru Marca, cu doar cateva zile inainte de cel mai asteptat duel al sezonului. Argentinianul a vorbit despre dificultatile pe care le intampina Barcelona in momentul in care se confrunta cu Real Madrid pe Camp Nou, dar si despre revenirea lui Zidane, care a fost extrem de criticat la inceputul sezonului.

"Cand jucam pe Bernabeu se genereaza mai multe spatii. Ei vin in intampinarea noastra mai mult deoarece au aceasta obligatie, ca echipa gazda si lumea ii impinge spre asta. Pe Camp Nou practica alt tip de joc, asteapta putin mai in spate, stau mai apropiati si ies pe contre pentru ca au jucatori foarte rapizii in fata. Pe Bernabeu jucam la egalitate 90 de minute.

Surprind criticile primite de Zidane, insa cei care suntem de mult timp in acest sport, mai ales la cluburi atat de mari, stim ca asta este normal. Oamenii uita repede de ceea ce s-a intamplat si de realizarile din trecut si iti cer zilnic performanta. Zidane stia cand s-a intors ca cele trei Ligi castigate nu mai conteaza si vor fi cerinte ca in prima zi", a declarat Leo Messi pentru Marca.



"E dificil sa ii suplinesti lipsa lui Cristiano"



Leo Messi a vorbit si despre inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid, Eden Hazard, dar si despre momentele in care el sau coechipierii sai sunt schimbati sau lasati pe banca de rezerve.

"Hazard are foarte multa calitate. Este un fotbalist diferit, care creeaza mult dezechilbiru, insa cred ca este diferit de Cristiano, cu caracteristici diferite. Este foarte dificil sa ii suplinesti lipsa lui Cristiano, insa Hazard este un jucator mare.

Cred ca suntem jucatori foarte importanti. Exista momente in care le vine randul altor colegi sa joace si cred ca trebuie sa acceptam lucrurile astea in cel mai bun mod posibil, si sa fim constienti de ceea ce este mai important, ca tot sa se simta importanti, deoarece trebuie sa ramana motivati pentru a ne atinge obiectivele", a adaugat Messi.