Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a făcut scandal degeaba. Autoritățile fotbalistice din Rwanda tocmai i-au arătat că, atunci când ești primit în casa cuiva, trebuie să faci ceea ce ți se spune.

La mijlocul săptămânii, antrenorul lui Al-Hilal Omdurman a amenințat că formația sa va boicota următorul meci de campionat, dacă partida va fi programată, din nou, la miezul zilei, de la ora 15:00. „Reghe“ a explicat, pe bună dreptate, că fotbaliștii săi sunt musulmani și țin post, în această perioadă a anului. Ceea ce înseamnă că nu beau și nu mânâncă de la răsărit până la apus. Tocmai de aceea, Reghecampf a cerut ca Al-Hilal Omdurman să joace în nocturnă, după ce elevii săi au „desfăcut“ postul, cum se spune în lumea islamică.

Din păcate pentru fostul antrenor al FCSB-ului, el a vorbit, el a auzit!

Al-Hilal Omdurman pusă să joace, din nou, de la ora 15:00!

Problema lui Reghecampf e că antrenează o formație sudaneză, rămasă fără „casă“ și fără campionat intern, din cauza războiului din țară. Drept urmare, Al-Hilal Omdurman a fost primită în campionatul din Rwanda. Ceea ce înseamnă că nu poate ridica mari pretenții. Iar asta tocmai s-a văzut.

Concret, tirada lui Reghecampf n-a avut niciun efect! Autoritățile fotbalistice din Rwanda au decis: sâmbătă, în următoarea etapă din campionat, Al-Hilal Omdurman a fost programată să joace, din nou, de la ora 15:00! Mai mult decât atât, partida va fi precedată de o deplasare obositoare pentru jucătorii lui Reghecampf. Aceștia vor avea de parcurs un drum de 4 ore cu autocarul pentru meciul cu Mukura Victory Sports din deplasare!

Arabii au explicat: Al-Hilal Omdurman are nevoie de campionatul Rwandei

De ce însă Reghecampf a fost nevoit să accepte situația actuală, deși amenințase cu boicotarea meciului? Explicația a fost oferită de presa din Sudan.

„Eventuala retragere a echipei din campionatul rwandez ar fi avut consecințe serioase pentru Al-Hilal Omdurman. Pentru că șefii clubului și-au luat angajamentul de a participa cap-coadă în această competiție. De asemenea, Al-Hilal Omdurman are nevoie de partidele din prima ligă rwandeză, ca să-și țină jucătorii în priză pentru meciurile din Champions League“, a notat jurnalistul Hafiz Muhammad Ahmad.

Președintele Ligii din Rwanda, răspuns pentru Reghecampf

Ultimul cuvânt, în acest scandal provocat de Reghecampf, l-a avut șeful primei ligi din Rwanda, Julius Karangwa. Acesta a explicat de ce ultimele partide ale celor de la Al-Hilal Omdurman au fost programate de la ora 15:00.

„Au fost probleme tehnice cu nocturna stadioanelor pe care a evoluat Al-Hilal Omdurman. Când aceste probleme nu vor exista, Al-Hilal va putea juca, din nou, sub lumina reflectoarelor“, a spus Karangwa.