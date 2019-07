Lionel Messi a explodat dupa ce a primit rosu in Argentina - Chile: "Copa America e coruptie!" Reactia dura a CONMEBOL: cuvinte grele pentru starul argentinian

Lionel Messi a vazut rosu direct in finala mica a Copa America, castigata de Argentina cu 2-1 in fata selectionatei Chile.

Lionel Messi si Gary Medel au fost eliminati in prima repriza. A fost primul cartonas rosu pe care starul argentinian il primeste in ultimii 14 ani de cand evolueaza in tricoul nationalei, unul nemeritat dupa cum se poate vedea in reluari (VEZI AICI TOTUL).

Lionel Messi nu s-a mai putut abtine si a izbucnit la finalul partidei. El nu a vrut sa primeasca medalia de bronz si a facut declaratii incredibile.

"Noi nu trebuie sa facem parte din aceasta coruptie. Ni s-a facut o nedreptate pe toata durata Copa America. Medel joaca mereu la limita. Cred ca un cartonas galben pentru fiecare la acea faza era mult mai potrivit. Important este ca echipa mea a castigat la final si a terminat bine editia din acest an a Copa America. Poate ca mi s-a trimis mie factura pentu ce am zis, cine stie.

Eu plec linistit de aici, cu capul sus si mandru de echipa mea, care a dat totul pentru Argentina. Sper ca acest grup de jucatori sa primeasca respectul pe care il merita, pentru ca mai are multe de oferit. Cred ca Brazilia va castiga turneul, dar sper ca arbitrii si VAR-ul sa lase Peru sa joace. Ramanerea lui Lionel Scaloni la nationala ne linisteste si sper sa fie asa", a fost declaratia lui Lionel Messi dupa meci.

CONMEBOL: "E inaceptabil, o lipsa de respect!"

Cei de la CONMEBOL nu au intarziat sa-i raspunda lui Lionel Messi dupa ce acesta a explodat la finalul disputei pentru locul 3 in Copa America.

Starul Argentinian este acuzat de lipsa de respect si de faptul ca spusele sale sunt nefondate.

"In fotbal, uneori pierzi, alteori castigi. Dar fundatia jocului de fotbal este fair-play-ul si acceptarea rezultatelor cu respect. La fel si in cazul deciziilor de arbitraj, care de cele mai multe ori sunt erori umane, iar prestatiile lor mereu perfectibile. Este inacceptabil ca in lumina unor incidente, intr-o competitie unde au participat 12 echipe, in aceleasi conditii de egalitate, sa se lanseze astfel de acuzatii nefondate, care pun in discutie integritatea Copa America. Aceste acuzatii sunt o lipsa de respect fata de tot fotbalistii care au participat la competitie si a sutelor de profesionisti care lucreaza pentru CONMEBOL si pentru binele fotbalului american", a fost rapunsul oficialilor.