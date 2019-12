Lionel Messi i-a mai dat o lovitura lui Ronaldo! Ce record a SPULBERAT jucatorul Barcelonei! GOLUL SUPERB marcat de argentinian

Barcelona a oferit in runda cu numarul 16 un meci de povestit copiilor. Lionel Messi si-a prezentat al saselea Balon de Aur inaintea partidei, apoi a avut o reprezentatie de gala pe teren.

Argentinianul a marcat inca un hat-trick si a stabilit un nou record istoric. Este a 35-a tripla din La Liga si l-a depasit pe marele sau rival, Cristiano Ronaldo, care are 34 de hat-trick-uri.

Din intreaga cariera este al 53-lea hat-trick al lui Messi.

Lionel #Messi the only man that makes goal scoring looks so easy. ???? ???? ???? ???? pic.twitter.com/1W0gEVU7cK