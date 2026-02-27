Eugenie Bouchard a avut o perioadă scurtă de glorie în tenisul profesionist.

Jucătoarea canadiană a reușit să o învingă pe Simona Halep, în semifinalele turneului Wimbledon 2014, într-o partidă în care sportiva din țara noastră a suferit o luxație la gleznă, arătând, ulterior, o diminuare fizică, transformată în ajutor pentru Genie Bouchard.

Genie Bouchard a pierdut milioane de euro, printr-o decizie de moment

Dar 2014, chiar dacă a fost un an extraordinar pentru Eugenie Bouchard - cu semifinală jucată la Melbourne, la Paris și o finală pierdută pe iarba din Londra, în fața cehoaicei Petra Kvitova - nu a reușit să îi inspire canadiencei suficientă încredere pentru a-și continua drumul de succes în WTA și ITF.

După ultimul act cedat la Wimbledon, Eugenie Bouchard a recunoscut că a fost copleșită de plusul de faimă căpătat fulgerător.

„Sub lupă,” Bouchard a simțit nevoia unui gest de revoltă și s-a tuns prea scurt

„După acea finală, viața mea a devenit haotică: atenție medie, sponsori, schimbări pe toate planurile. Totul în jurul meu s-a schimbat, ceea ce nu m-a ajutat, iar greutatea așteptărilor s-a simțit. Înainte, să câștig sau să pierd era normal. Acum, era de așteptat ca eu să câștig, iar să pierd devenea o catastrofă. Orice, mai puțin de o finală, era un eșec,” mărturisește Eugenie Bouchard, într-un interviu acordat Tennis Insider Club.

Starea de agitație necontrolată a condus-o pe Eugenie Bouchard la o decizie stupidă, pe care o regretă și acum.