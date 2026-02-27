Eugenie Bouchard a avut o perioadă scurtă de glorie în tenisul profesionist.
Jucătoarea canadiană a reușit să o învingă pe Simona Halep, în semifinalele turneului Wimbledon 2014, într-o partidă în care sportiva din țara noastră a suferit o luxație la gleznă, arătând, ulterior, o diminuare fizică, transformată în ajutor pentru Genie Bouchard.
Genie Bouchard a pierdut milioane de euro, printr-o decizie de moment
Dar 2014, chiar dacă a fost un an extraordinar pentru Eugenie Bouchard - cu semifinală jucată la Melbourne, la Paris și o finală pierdută pe iarba din Londra, în fața cehoaicei Petra Kvitova - nu a reușit să îi inspire canadiencei suficientă încredere pentru a-și continua drumul de succes în WTA și ITF.
După ultimul act cedat la Wimbledon, Eugenie Bouchard a recunoscut că a fost copleșită de plusul de faimă căpătat fulgerător.
„Sub lupă,” Bouchard a simțit nevoia unui gest de revoltă și s-a tuns prea scurt
„După acea finală, viața mea a devenit haotică: atenție medie, sponsori, schimbări pe toate planurile. Totul în jurul meu s-a schimbat, ceea ce nu m-a ajutat, iar greutatea așteptărilor s-a simțit. Înainte, să câștig sau să pierd era normal. Acum, era de așteptat ca eu să câștig, iar să pierd devenea o catastrofă. Orice, mai puțin de o finală, era un eșec,” mărturisește Eugenie Bouchard, într-un interviu acordat Tennis Insider Club.
Starea de agitație necontrolată a condus-o pe Eugenie Bouchard la o decizie stupidă, pe care o regretă și acum.
Rolex a contactat-o imediat după decizia controversată și a anunțat-o de refuzul înnoirii parteneriatului
„Era ciudat și să recunosc că am nevoie de un psiholog. Oamenii mă credeau nebună ori slabă. Mă bucur că, între timp, a devenit un subiect de discuție normal, că lucrurile s-au schimbat, dar eu am trecut atunci printr-o perioadă grea, dar nu puteam vorbi despre asta,” s-a confesat Bouchard despre cea mai provocatoare perioadă a vieții sale.
Cu tot mai multe priviri ațintite asupra sa, Genie Bouchard a simțit nevoia unui gest de revoltă și a ales să să tundă cheală.
„Sincer, am vrut să mă tund puțin mai scurt, dar nu știu ce s-a întâmplat, așa că am ajuns fără jumătate din păr. Simțeam că arăt ca un pacient oncologic. A ieșit mult mai rău decât credeam,” a punctat Bouchard, în podcastul Ok Sweetie.
Imediat după ce s-a postat public cu noua sa frizură, Eugenie Bouchard a primit vestea că sponsorul Rolex va decide să nu își înnoiască parteneriatul cu ea.
„Mi-au spus că aspectul meu nu este aliniat cu imaginea publică a producătorului de ceasuri,” dezvăluie Bouchard, la mai bine de un deceniu de la întâmplarea care i-a anulat șansa de a câștiga milioane de euro.
Bouchard, „dată dispărută” din tenis, în ultimii opt ani de carieră
Un sfert de finală atins în Australia, în 2015 avea să rămână ultima performanță impresionantă a canadiencei Bouchard, în calendarul turneelor majore.
Retrasă în vara anului trecut, la 31 de ani, Eugenie Bouchard se ocupă cu pickleball-ul, un sport inventat recent, care a căpătat rapid popularitate și pe care inclusiv Andre Agassi pariază cu fonduri proprii.
foto: Toronto Sun
- tunsoarea care a costat-o pe Eugenie Bouchard înnoirea contractului cu Rolex