U Cluj - Oțelul Galați în bătălia pentru play-off de la ora 20:00!
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre U Cluj și Oțelul Galați este LIVE TEXT pe Sport.ro.

U Cluj - Oțelul Galați

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, U Cluj și Oțelul Galați joacă în al doilea meci al zilei din etapa cu numărul 29 a Superligii.

Ardelenii au câștigat 10 dintre cele 13 meciuri disputate în returul sezonului regulat curent, interval în care au pierdut doar două partide.

Patru victorii, patru remize și șase înfrângeri este palmaresul înregistrat de gălățeni în ediția actuală din postura de vizitatori.

Clujenii au înscris 11 goluri din faze fixe, dintre care șapte au fost izbutite în partidele jucate în 2026.

22 dintre cele 39 de goluri marcate de moldoveni au fost reușite în prima repriză.

În cazul în care va fi utilizat, Gabriel Debeljuh va bifa meciul 150 în SuperLigă, o bornă atinsă de-a lungul timpului doar de alți trei jucători croați (Aganovic, Djokovic, Crepulja).

În tur, ardelenii au pierdut acasă, scor 1-2

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 38 de ori, de 16 ori au câștigat clujenii, de 14 ori s-au impus gălățenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu U Cluj gazdă: 18 jocuri - 12 victorii U Cluj - 4 remize - două succese Oțelul.

Prima partidă a avut loc pe 7 decembrie 1986, Oţelul - U Cluj 1-3, antrenori Constantin Rădulescu, respectiv Remus Vlad.

Două remize albe s-au îregistrat de-a lungul timpului, dintre care una cu ardelenii în postura de gazde (29 noiembrie 2014).

Cea mai mare diferenţă de scor: 12 septembrie 1998, Oţelul - U Cluj 5-0 (Viorel Tănase - triplă, Viorel Ion - dublă).

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 25 octombrie 2025, Oțelul - U Cluj 1-2 (Paulinho / J. Lukic - dublă). Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
