Mbappe, mesaj transant la adresa lui Lionel Messi: "Nu am nimic de pierdut!" Cei doi se lupta pentru Gheata de Aur in acest sezon

Lionel Messi are 4 goluri avans in clasamentul pentru Gheata de Aur!

Kylian Mbappe nu pierde vremea cand vine vorba despre lupta lui directa cu Lionel Messi pentru Gheata de Aur din acest sezon.

Atacantul celor de la PSG este convins ca lupta nu s-a incheiat inca si spune ca el va lupta pana la capat.

Mbappe este la doua goluri in spatele argentinianului Barcei, dupa ce Messi a reusit sa inscrie ambele goluri ale catalanilor din egalul 2-2 cu Eibar de duminica.

In timp ce sezonul s-a incheiat pentru Lionel Messi, Kylian Mbappe mai are un meci de jucat. PSG intalneste Reims in deplasare in ultima etapa din Ligue 1.

"Da, imi doresc Gheata de Aur in acest sezon. Azi am luat o pauza din somnul de dupa amiaza pentru a ma uita la meciul lui Messi. Dupa cele doua goluri ale sale, m-am intors in pat. Inca mai am 90 de minute, nu am nimic de pierdut!", a spus Mbappe duminica seara, la ceremonia in care a primit titlul de jucatorul anului in Ligue 1.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur

1. Leo Messi - 36 goluri

2. Kylian Mbappe - 32

3. Fabio Quagliarella - 26

4. Mbaye Diagne - 30 (campionatul Turciei are un coeficient mai slab)

5. Robert Lewandowski - 22

6. Duvan Zapata - 22

7. Pierre Emerick-Aubameyang - 22

8. Sadio Mane - 22

9. Mohamed Salah - 22

10. Dusan Tadic - 28 (campionatul Olandei are un coeficient mai slab)