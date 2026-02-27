Adrian Șut devine, treptat, om de bază la Al-Ain, în acest sezon în care colosul din Emirate țintește titlul.

Etapa trecută, românul a înscris primul său gol sub comanda antrenorului Vladimir Ivic, într-o victorie dramatică în fața celor de la Bani Yas (3-2). În partida respectivă, evoluția lui Șut, foarte bună, a fost remarcată și de analiștii locali. Și, după acel meci reușit, Șut tocmai a fost răsplătit cu o premieră fericită.

Concret, pentru prima dată de când a ajuns la Al-Ain, fostul mijlocaș al FCSB-ului va fi titularizat în două etape succesive. La fel ca în partida cu Bani Yas, Șut a fost inclus, în primul 11, pentru confruntarea din această seară cu Khorfakkan din deplasare. Partida va începe de la ora 19:30, ora României.

În acest moment, în campionatul din Emirate, podiumul arată așa: Shabab Al-Ahli (42 de puncte), Al-Ain (41 de puncte) și Al-Wahda (33 de puncte). S-au jucat 17 etape deja din cele 26.