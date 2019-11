S-A DAT BALONUL DE AUR? France Football a fost la Barcelona pentru un interviu cu Lionel Messi 

France Football da Balonul de Aur, care se decerneaza pe 2 decembrie.

"Messi, favorit la Balonul de Aur" este prima pagina a cotidianului catalan, Mundo Deportivo. Lionel Messi (32 ani) ar urma sa primeasca cel de-al saselea Balon de Aur al carierei, dupa cum scrie sursa citata.

Argentinianul ar fi castigatorul celui mai asteptat si dorit trofeu individual din fotbal, dupa 4 ani de la ultimul trofeu cucerit. Potrivit Mundo Deportivo, o echipa a revistei France Footbal, care da Balonul de Aur, a fost luni la Barcelona pentru un interviu cu Messi.

France Football ar fi facut un interviu si o sedinta foto cu Messi, din care Mundo Deportivo a dedus ca ar fi interviul castigatorului. Daca ar castiga Balonul de Aur, Messi ar deveni jucatorul cu cele mai multe trofee cucerite.

Messi a castigat titlul in La Liga si Supercupa Spaniei cu Barcelona. A iesit si gologheterul campionatului si a castigat Gheata de Aur. De asemenea, a fost ales cel mai bun marcator al Champions League, iar pe 23 septembrie a castigat titlul FIFA The Best.