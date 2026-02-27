Competiția este transmisă în exclusivitate în România pe VOYO, inclusiv Final Four-ul programat în perioada 22-24 mai 2026.

Liderul Fenerbahce a obținut una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, 81-78 cu Partizan, și și-a consolidat prima poziție, cu 21 de victorii și 7 înfrângeri.

Valencia a impresionat pe terenul lui Baskonia, scor 108-79, și a urcat pe locul secund. Real Madrid a trecut clar de Bayern Munich, scor 93-70, și rămâne în cursa pentru Top 4.

Surpriza etapei a venit din Italia, unde Virtus Bologna a învins-o pe FC Barcelona, scor 85-80. La Kaunas, Zalgiris a câștigat thrillerul cu Olympiacos, scor 99-94 după prelungiri.

Maccabi Tel Aviv a învins-o pe AS Monaco, 91-86, Paris Basketball a trecut de Panathinaikos B.C., 104-99, iar Hapoel Tel Aviv a învins-o pe Olimpia Milano, 92-86.

Cum arată clasamentul după 29 de etape

Fenerbahce conduce ierarhia, urmată de Valencia și Olympiakos. Real Madrid și Hapoel Tel-Aviv completează Top 5.