- Competiția este transmisă în exclusivitate în România pe VOYO, inclusiv Final Four-ul programat în perioada 22-24 mai 2026.
Liderul Fenerbahce a obținut una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, 81-78 cu Partizan, și și-a consolidat prima poziție, cu 21 de victorii și 7 înfrângeri.
Valencia a impresionat pe terenul lui Baskonia, scor 108-79, și a urcat pe locul secund. Real Madrid a trecut clar de Bayern Munich, scor 93-70, și rămâne în cursa pentru Top 4.
Surpriza etapei a venit din Italia, unde Virtus Bologna a învins-o pe FC Barcelona, scor 85-80. La Kaunas, Zalgiris a câștigat thrillerul cu Olympiacos, scor 99-94 după prelungiri.
Maccabi Tel Aviv a învins-o pe AS Monaco, 91-86, Paris Basketball a trecut de Panathinaikos B.C., 104-99, iar Hapoel Tel Aviv a învins-o pe Olimpia Milano, 92-86.
Cum arată clasamentul după 29 de etape
Fenerbahce conduce ierarhia, urmată de Valencia și Olympiakos. Real Madrid și Hapoel Tel-Aviv completează Top 5.
- Fenerbahce – 21 victorii, 7 înfrângeri
- Valencia – 19 victorii, 10 înfrângeri
- Olympiakos – 18 victorii, 10 înfrângeri
- Real Madrid – 18 victorii, 11 înfrângeri
- Hapoel Tel-Aviv – 17 victorii, 11 înfrângeri
- Zalgiris Kaunas – 17 victorii, 12 înfrângeri
- Crvena Zvezda – 17 victorii, 12 înfrângeri
- Barcelona – 17 victorii, 12 înfrângeri
- Monaco – 16 victorii, 13 înfrângeri
- Panathinaikos – 16 victorii, 13 înfrângeri
- Dubai – 15 victorii, 14 înfrângeri
- Milano – 14 victorii, 15 înfrângeri
- Maccabi Tel Aviv – 14 victorii, 15 înfrângeri
- Virtus Bologna – 13 victorii, 16 înfrângeri
- Bayern – 12 victorii, 17 înfrângeri
- Paris – 10 victorii, 18 înfrângeri
- Anadolu Efes – 9 victorii, 20 înfrângeri
- Baskonia – 9 victorii, 20 înfrângeri
- Partizan – 9 victorii, 20 înfrângeri
- Lyon-Villeurbanne – 7 victorii, 22 înfrângeri