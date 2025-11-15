Are o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro!

Joan Martinez a semnat un nou contract cu Real Madrid, valabil până în 2029, dar poate ajunge la Borussia Dortmund, în următoarea perioadă de mercato. Clubul german îl dorește sub formă de împrumut pentru un sezon, contra unei sume modice.

Fotbalistul este dispus să ia în considerare un împrumut în Bundesliga, pentru a acumula experiență valoroasă la nivel înalt, în condițiile în care are puține șanse să prindă minute cu Dean Huijsen, Eder Militao, Raul Asencio, Antonio Rudiger și David Alaba contracandidați pe post. Fundașul central de 18 ani nu a debutat încă la prima echipă a "Galacticilor", dar are în contract o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro.



Stoperul este cotat la 3 milioane de euro

Joan Martinez Lozano (18 ani / 192 cm) este născut la Alginet (Comunitatea Valneciană) și s-a format la juniorii cluburilor UD Alginet, Levante UD, Tacacona CF și Cantera de futbol del Real Madrid. La nivel de seniori a evoluat pentru Real Madrid C (2024-2025) și Real Madrid B (2025-prezent).

Are selecții pentru naționala U17 a Spaniei, joacă pe postul de fundaș central și este cotat la 3 milioane de euro. Este considerat un specialist al jocului de cap și este văzut ca unul dintre actualele vârfuri ale academiei madrilene, alături de Alvaro Lezcano, Enzo Alves, Gonzalo Navarro, Francisco Bailon, Diego Lacosta, Marco Company, Juan Vacas și Adrian Perez.

Foto - Getty Images

