Lindsey Vonn a fost operată după accidentul de la Jocurile Olimpice de iarnă. Care e starea vedetei în vârstă de 41 de ani
Alexandru Hațieganu
Lindsey Vonn, vedeta sporturilor de iarnă, accident teribil.

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a fost operată pentru o fractură la picior într-un spital italian, după ce tentativa ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur olimpică la schi alpin, cu un ligament rupt la genunchi, s-a încheiat cu un accident teribil după 13 secunde, duminică, relatează Reuters.

Vonn a fost internată la spitalul Ca' Foncello din oraşul Treviso, din nordul ţării, după ce a fost transportată cu elicopterul în urma accidentului din Cortina d'Ampezzo.

„În după-amiaza zilei de duminică, ea a fost supusă unei intervenţii chirurgicale ortopedice pentru stabilizarea fracturii suferite la piciorul stâng”, a precizat spitalul într-un comunicat. O sursă a declarat pentru Reuters că sportiva era monitorizată în secţia de terapie intensivă, unde putea beneficia de mai multă intimitate, şi a subliniat că viaţa ei nu este în pericol.

Vonn, în vârstă de 41 de ani, a fost transportată cu elicopterul la Treviso după ce a fost pusă pe o targă medicală şi ridicată de pe pârtia însorită Olimpia delle Tofane din Cortina d'Ampezzo.

Lindsey Vonn, accident teribil la Cortina. A fost transportată cu elicopterul la spitalul din Treviso

