Lindsey Vonn a fost operată pentru o fractură la picior într-un spital italian, după ce tentativa ei îndrăzneaţă de a câştiga medalia de aur olimpică la schi alpin, cu un ligament rupt la genunchi, s-a încheiat cu un accident teribil după 13 secunde, duminică, relatează Reuters.

Vonn a fost internată la spitalul Ca' Foncello din oraşul Treviso, din nordul ţării, după ce a fost transportată cu elicopterul în urma accidentului din Cortina d'Ampezzo.