Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă”

Antrenorul italian a preluat Brazilia în vara acestui an, după ce s-a despărțit de Real Madrid la finalul sezonului 2024-2025.

Ancelotti a plecat de la formația madrilenă după un sezon sub pretențiile echipei din Spania, în care Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu și a terminat pe locul secund în La Liga.



Carlo Ancelotti s-a felicitat pentru decizia de a pleca de la Real Madrid



Cele două părți s-au despărțit de comun acord, iar Ancelotti a devenit selecționerul echipei naționale a Braziliei.

Tehnicianul italian a recunoscut că a fost cel mai potrivit pas pentru el să plece de la Real Madrid și să o preia pe Brazilia. Carlo Ancelotti a dezvăluit că era un vis să fie la Campionatul Mondial pe banca Braziliei.