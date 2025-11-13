Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă”

Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă"
Carlo Ancelotti este antrenorul echipei naționale a Braziliei.

Carlo Ancelotti Real Madrid Brazilia
Antrenorul italian a preluat Brazilia în vara acestui an, după ce s-a despărțit de Real Madrid la finalul sezonului 2024-2025.

Ancelotti a plecat de la formația madrilenă după un sezon sub pretențiile echipei din Spania, în care Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu și a terminat pe locul secund în La Liga.

Carlo Ancelotti s-a felicitat pentru decizia de a pleca de la Real Madrid 

Cele două părți s-au despărțit de comun acord, iar Ancelotti a devenit selecționerul echipei naționale a Braziliei.

Tehnicianul italian a recunoscut că a fost cel mai potrivit pas pentru el să plece de la Real Madrid și să o preia pe Brazilia. Carlo Ancelotti a dezvăluit că era un vis să fie la Campionatul Mondial pe banca Braziliei.

„A fost o zi plină de emoții. M-am gândit mult la posibilitatea de a părăsi Madridul. A fost cea mai bună modalitate de a spune la revedere. Indescriptibil. Să mă imaginez într-un alt club era greu, dar Brazilia este o provocare specială. Este un vis să pregătesc un Campionat Mondial cu naționala care a câștigat de cinci ori trofeul.

A fi selecționer este o muncă diferită, mai reflexivă, și îmi place foarte mult. Am luat decizia corectă. Aș putea trăi la Madrid, la Vancouver, sau chiar la Rio. Aici mă simt minunat”, a declarat Carlo Ancelotti, conform AS.

Pentru Brazilia urmează meciurile amicale cu Senegal și Tunisia, care vor avea loc pe 15, respectiv 18 noiembrie.

