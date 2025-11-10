Vinicius pe lista de transferuri! Real Madrid i-a stabilit prețul starului brazilian

Vinicius pe lista de transferuri! Real Madrid i-a stabilit prețul starului brazilian
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vinicius ar putea să o părăsească pe Real Madrid.

Vinicius este unul dintre starurile de la Real Madrid, dar jucătorul brazilian i-a nemulțumit în mai multe rânduri pe conducătorii echipei madrilene.

Gruparea antrenată de Xabi Alonso ar putea să îl vândă pe Vinicius în următoare perioadă.

Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius 

Vinicius Junior a avut prestații oscilante în ultima perioadă, iar în sezonul acesta este departe de cifrele pe care le avea în vârf de formă.

Real Madrid nu este mulțumită nici de felul în care s-a manifestat Vinicius după ce a fost schimbat în El Clasico, iar relația dintre brazilian și Xabi Alonso este departe de a fi una bună.

Conducătorii clubului de pe „Santiago Bernabeu” sunt nemulțumiți și de faptul că nu au ajuns la o înțelegere cu Vinicius pentru prelungirea contractului său care expiră în iunie 2027.

Conform presei din Spania, Real Madrid a stabilit prețul lui Vinicius la 150 de milioane de euro.

Cinci goluri și patru pase decisive are brazilianul în 16 partide jucate în acest sezon pentru Real Madrid.

Vnicius Junior este cotat la 150 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

