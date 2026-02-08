- Moneda oficială de la Super Bowl LX va fi o medalie de argint numită „Libertas Americana”, comandată de Benjamin Franklin pentru a celebra independența Americii.
Aceasta marchează cei 250 de ani de la Declarația de Independență și este o reeditare modernă a medaliei istorice din 1782, folosită special pentru aruncarea la începutul meciului. După ceremonie, aceasta va intra în colecția Smithsonian.
UPDATE: Super Bowl LX promite și un show muzical pe cinste
Super Bowl LX, găzduit de Levi’s Stadium din Santa Clara, nu înseamnă doar confruntarea dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, ci și un show muzical de top.
Zona Bay Area este în prim-plan. Rapperul LaRussell, proaspăt semnat cu Roc Nation, va cânta la concertul de tailgate alături de Teddy Swims și va coordona muzica din stadion pe durata meciului. Ceremonia de deschidere va fi animată de Green Day, celebra trupă din East Bay.
Înainte de fluierul de start, Coco Jones va interpreta „Lift Every Voice and Sing”, Brandi Carlile va cânta „America the Beautiful”, iar Charlie Puth va intona imnul Statelor Unite.
Momentul așteptat al serii rămâne halftime show-ul. Bad Bunny va urca pe scenă după succesul albumului „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” și promite un spectacol energic, cu mult dans și posibile surprize.
- 12 milioane de pizza se estimează că vor fi consumate în timpul Super Bowl-ului.
- 15 milioane de dolari costă producția show-ului muzical din pauza Super Bowl-ului.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică (luni dimineaţa în România).
- Costin Ștucan și invitații săi prefațează marele eveniment, într-o emisiune specială, pe VOYO, imediat după miezul nopții.
Echipa New England Patriots va înfrunta formaţia Seattle Seahawks în Super Bowl LX.Este o revanşă a Super Bowl din 2015, pe care New England a câştigat-o cu 28-24 la University of Phoenix Stadium, cucerind al patrulea titlu.
Seahawks vor încerca să se răzbune după o aşteptare de 11 ani şi sunt consideraţi favoriţi siguri pentru a câştiga al doilea trofeu Vince Lombardi.Dacă vor reuşi, ar fi primul lor titlu din 2014, după ce au învins Denver Broncos cu 43-8 la MetLife Stadium.
Super Bowl este programat să aibă loc duminică, începând cu ora 15:30, ora locală, în Santa Clara, California (23:30 GMT - luni dimineaţa, ora -01.30 în România).
Unde va avea loc evenimentul
Evenimentul va avea loc la Levi’s Stadium, stadionul echipei San Francisco 49ers. Stadionul are o capacitate de 68.500 de spectatori.Este doar a doua oară când Super Bowl se desfăşoară la Levi’s. Singura altă ocazie a fost în 2016, când Denver Broncos s-a impus cu 24-10 în faţa echipei Carolina Panthers.
Echipa Seattle Seahawks este favorită pentru a câştiga al doilea titlu.