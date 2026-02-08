Aceasta marchează cei 250 de ani de la Declarația de Independență și este o reeditare modernă a medaliei istorice din 1782, folosită special pentru aruncarea la începutul meciului. După ceremonie, aceasta va intra în colecția Smithsonian.

UPDATE: Roger Federer tocmai a ajuns la Santa Clara!

UPDATE: Travis Scott este prezent la datorie!



UPDATE: Super Bowl LX promite și un show muzical pe cinste

Super Bowl LX, găzduit de Levi’s Stadium din Santa Clara, nu înseamnă doar confruntarea dintre Seattle Seahawks și New England Patriots, ci și un show muzical de top.

Zona Bay Area este în prim-plan. Rapperul LaRussell, proaspăt semnat cu Roc Nation, va cânta la concertul de tailgate alături de Teddy Swims și va coordona muzica din stadion pe durata meciului. Ceremonia de deschidere va fi animată de Green Day, celebra trupă din East Bay.

Înainte de fluierul de start, Coco Jones va interpreta „Lift Every Voice and Sing”, Brandi Carlile va cânta „America the Beautiful”, iar Charlie Puth va intona imnul Statelor Unite.

Momentul așteptat al serii rămâne halftime show-ul. Bad Bunny va urca pe scenă după succesul albumului „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” și promite un spectacol energic, cu mult dans și posibile surprize.

12 milioane de pizza se estimează că vor fi consumate în timpul Super Bowl-ului.

se estimează că vor fi consumate în timpul Super Bowl-ului. 15 milioane de dolari costă producția show-ului muzical din pauza Super Bowl-ului.

-------------------------------------------------------------------------------------------